NHL: Wir haben uns in den Fantasy-Manager verliebt – aus 8 Gründen



Wir haben uns in den NHL-Fantasy-Manager verliebt – aus 8 Gründen

Fantasy-Manager sind natürlich nichts Neues. Auch für uns nicht. Seit Jahren messen wir uns bei watson mit unseren fiktiven Bundesliga-Teams.

In diesem Herbst haben wir uns erstmals einem NHL-Eishockey-Manager gewidmet – unsere Wahl ist auf den renommierten Hockey-Manager von «ESPN» gefallen. Elf (selbsternannte) Experten haben wir im Büro und Umgebung gefunden, die in der watson-Liga mitmachen. Die Liga-Grösse sollte sich noch als perfekt erweisen.

Und nun, einige Monate nach dem Start unserer Liga, können wir konstantieren: Wir sind alle ziemlich süchtig nach diesem Manager-Spiel – und wollen das niemandem vorenthalten.

Der Draft

Zu einem selbst wählbaren Zeitpunkt vor der Saison wird der Draft angesetzt. In welcher Reihenfolge die «Picks» getätigt werden, wird ausgelost. In jeder Draft-Runde wird diese Reihenfolge dann umgekehrt. Wer also beginnt und den Vorteil hat, in der ersten Runde Connor McDavid zu ziehen, ist in der zweiten Runde als Letzter dran und in der dritten wieder als Nummer 1.

So haben wir gedraftet:

Der Draft läuft in Echtzeit ab. Die Zeit, die jeder Spieler pro «Pick» hat, kann selbst ausgewählt werden; wir haben uns auf 30 Sekunden geeinigt. Der Draft läuft dann so lange, bis jeder Spieler seine 9 Stürmer, 5 Verteidiger, 2 Torhüter und 3 Ersatzspieler ausgewählt hat.

Alleine der Draft ist ultimativ spannend und macht so viel Spass, dass wir uns schon jetzt auf das nächste Jahr freuen.

Die Trades

Mit dem Draft ist das Team noch alles andere als fix beisammen. Durch «Trades» können die NHL-Stars untereinander getauscht werden – und zwar vor oder während der Saison.

Verhandlungen können schon mal über mehrere Tage gehen, die Manager machen sich gegenseitig Vorschläge und kommen sich so immer näher, bis der Trade dann endlich über die Bühne geht – oder auch nicht.

Die Rolex auf dem Transferwühltisch

Weil in unserer Gruppe «nur» elf Leute mitspielen, hat es noch etliche Topspieler auf der Free-Agents-Liste. Solche Schätze gilt es zu entdecken und im richtigen Moment zu verpflichten. Spieler können beliebig oft ins eigene Team integriert werden. Die einzige Regel dazu: «Dä schnäller isch dä gschwinder!»

Individuelle Einstellungen

Womit die Spieler Punkte sammeln, kann in jeder Liga individuell ausgewählt werden. Wir spielen mit folgender Punktevergabe:

Die Punkte in der watson-Gruppe Feldspieler:

Tor: 3 Punkte

Assist: 2 Punkte

Powerplay-Punkt: 1 Extra-Punkt

Schuss auf das Tor: 0,1 Punkte

Shorthander: 5 Extra-Punkte

Hattrick: 5 Extra-Punkte



Torhüter:

Pro Sieg: 5 Punkte

Shutout: 5 Extra-Punkte

Pro Gegentor: -1 Punkt



Detaillierte Statistiken wie gewonnene Bullys, Checks, geblockte Schüsse oder die Plus-Minus-Bilanz geben bei uns keine Punkte, könnten aber auch noch eingestellt werden.

Die NHL als Statistik-Paradies

Für Statistik-Freaks ist die NHL grandios, denn es gibt unendlich viele Statistiken und Websites. Mit wenigen Klicks weisst du, wie die wahrscheinlichsten Linien der Teams aussehen, welcher Spieler wie viele Punkte prognostiziert bekommt und jede noch so kleine detaillierte Statistik.

Wir haben uns bei der Zusammenstellung der Teams diese acht Fragen gestellt:

Wie viele Skorerpunkte wurden einem Spieler für die neue Saison prophezeit?

Vor allem beim Draft haben sich viele von uns darauf verlassen, wie viele Punkte diverse Seiten dem Spieler voraussagen. Das ist vor allem hilfreich, wenn es um die Spieler für die hinteren Positionen geht und hilft speziell denjenigen Mitspielern, die keine NHL-Experten sind.



Vor allem beim Draft haben sich viele von uns darauf verlassen, wie viele Punkte diverse Seiten dem Spieler voraussagen. Das ist vor allem hilfreich, wenn es um die Spieler für die hinteren Positionen geht und hilft speziell denjenigen Mitspielern, die keine NHL-Experten sind. Welche Statistiken hatte er in den vergangenen Jahren?

Ein Spieler, der über die letzten Jahre konstant seine Punkte gesammelt hat, ist natürlich verlässlicher als ein mögliches One-Hit-Wonder.

Ein Spieler, der über die letzten Jahre konstant seine Punkte gesammelt hat, ist natürlich verlässlicher als ein mögliches One-Hit-Wonder. Wie hoch ist der Punkte-Durchschnitt in der aktuellen Saison?

Läuft die Saison einmal, ist natürlich wichtig, wie viele Punkte der Spieler in der laufenden Saison geholt hat. Das ist vor allem bei der Verpflichtung von «Free Agents» oder «Waivers» hilfreich.



Läuft die Saison einmal, ist natürlich wichtig, wie viele Punkte der Spieler in der laufenden Saison geholt hat. Das ist vor allem bei der Verpflichtung von «Free Agents» oder «Waivers» hilfreich. In welcher Linie und vor allem in welcher Powerplay-Linie spielt er?

Wenn dein Spieler in der Top-Linie von anderen Topspielern umgeben ist, ist die Chance auf Punkte natürlich höher. Zudem sollte der Spieler seinen Platz im Powerplay haben – wenn möglich in der ersten Formation.



Wenn dein Spieler in der Top-Linie von anderen Topspielern umgeben ist, ist die Chance auf Punkte natürlich höher. Zudem sollte der Spieler seinen Platz im Powerplay haben – wenn möglich in der ersten Formation. Wie viele Prozent von anderen Managern haben ihn aufgestellt?

Eine Prozentzahl zeigt, von wie vielen Managern in anderen Ligen der Spieler aufgestellt wurde.

Eine Prozentzahl zeigt, von wie vielen Managern in anderen Ligen der Spieler aufgestellt wurde. Welches ist seine durchschnittliche Draft-Position?

Der Wert zeigt, an welcher Position der Spieler in anderen Ligen im Schnitt gezogen wurde.



Der Wert zeigt, an welcher Position der Spieler in anderen Ligen im Schnitt gezogen wurde. Auf welcher Position im Fantasy-Ranking liegt er?

Wöchentlich kommen Rankings raus, welche die Spieler nach ihrem Fantasy-Wert auflisten.



Wöchentlich kommen Rankings raus, welche die Spieler nach ihrem Fantasy-Wert auflisten. Wie gut ist er in Form?

Wenn ein Spieler einen Lauf hat, ist er natürlich interessanter, als wenn er in einer Krise steckt.

Wenn ein Spieler einen Lauf hat, ist er natürlich interessanter, als wenn er in einer Krise steckt. Wie heisst der Gegner?

Wenn man sich entscheiden muss, welcher Spieler auf die Bank und welcher in die Startformation darf, ist natürlich auch der Gegner ein Thema. Gegen die lottrige Abwehr von Detroit ist die Chance nunmal höher zu punkten als gegen die Islanders.

Es gibt jede Nacht ein Update

Der Spielplan der NHL ist so vollgepackt, dass es jede Nacht Spiele gibt. Das bedeutet auch, dass jede Nacht etwas im Fantasy-Manager läuft. Das Checken der Fantasy-Punkte hat sich bei den meisten von uns als eine zusätzliche Motivation aufzustehen etabliert.

Das Trainer-Gefühl

Durch die vielen Daten und die Möglichkeiten von Trades hat man als Manager genügend Chancen, gute oder schlechte Entscheidungen zu treffen. Unerfahrene Manager machen zu Beginn noch einige Fehler, die Lernkurve geht jedoch schnell und steil nach oben.

Die NHL wird sehr viel spannender

Weil die geografische Nähe fehlt, haben einige Hockeyfans hierzulande kein Lieblings-Team in der NHL.

Durch den Fantasy-Manager steigt das Interesse an der Liga stark und die Sympathien für oder der Ärger über «eigene» Spieler steigen ins Unermessliche.

Und du?

Managest du schon oder wartest du noch?!

