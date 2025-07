Ex-Ambri-Spieler Alex Formenton erscheint vor Gericht in London, Ontario. Bild: keystone

Prozess gegen kanadische Hockeyspieler – Richterin sagt: «Beweislage unzureichend»

Der Gerichtsprozess gegen die kanadischen Eishockey- und früheren NHL-Spieler Michael McLeod, Dillon Dubé, Cal Foote, Carter Hart und Alex Formenton ist bald zu Ende. Richterin Maria Carciotta Carroccia geht derzeit im Gericht von London, Ontario das Beweismaterial durch, bevor sie ihr Urteil fällt. Alles deutet darauf hin, dass die fünf Spieler nicht schuldig gesprochen werden.

Die Richterin erklärt, dass die Beweislage der Staatsanwaltschaft unzureichend und die Ausführungen des mutmasslichen Opfers E.M. zu wenig glaubwürdig für einen Schuldspruch sei. Carciotta führt aus:

«Da ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich mich nicht auf die Aussage von E.M. stützen kann, und unter Berücksichtigung aller Beweise in diesem Verfahren, komme ich zu dem Schluss, dass die Staatsanwaltschaft ihre Beweislast in keinem der mir vorliegenden Anklagepunkte erfüllen kann.» Richterin Mario Carciotta

In diesem Prozess sie Consent, also die explizite Einwilligung zu sexuellen Handlungen, ein Schwerpunkt gewesen, erklärt Carciotta. Die Staatsanwaltschaft habe argumentiert, dass E.M. keiner der sexuellen Handlungen freiwillig zugestimmt habe und sie sich in einer «angsteinflössenden Situation» befunden habe. Die Richterin findet jedoch: «In diesem Fall habe ich festgestellt, dass die tatsächliche Einwilligung nicht durch Angst beeinträchtigt war.»

Es habe Widersprüche in den Aussagen von E.M. gegeben – unter anderem falsch identifizierte Spieler. Zudem akzeptierte die Richterin einige von der Staatsanwalt vorgelegte Nachrichten unter den Spielern nicht als Beweise.

Stand jetzt hat Richterin Carciotta noch kein offizielles Urteil gefällt.

Den angeklagten Spielern McLeod, Dubé, Foote, Hart und Formenton wurde vorgeworfen, E.M bei einem Gala-Event des kanadischen Eishockeyverbands im Sommer von 2018 auf einem Hotelzimmer mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Alle fünf haben zu Beginn des Prozesses auf unschuldig plädiert. Ob die fünf Spieler nach dem Prozess eine Zukunft in der NHL haben, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. (abu)

