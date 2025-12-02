Obwohl Timo Meier wie auch Nico Hischier trafen, unterlagen die «Swiss Devils» am Ende. Bild: www.imago-images.de

Siegenthaler prügelt sich, Meier und Hischier treffen – Kurashev skort bei Sieg

Viel los in der NHL: Bei den New Jersey Devils treffen Nico Hischier und Timo Meier, während Jonas Siegenthaler in eine Schlägerei gerät. Philipp Kurashev feiert derweil mit den San Jose Sharks einen Sieg.

New Jersey – Columbus 3:5

Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Check, 23:51 TOI

Timo Meier (NJ), 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, 23:45 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 15 Strafminuten, 6:06 TOI



Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren gegen die Columbus Blue Jackets 3:5. Zwar begann die Partie aus Schweizer Sicht gut, mit einem Goal von Nico Hischier, der für die Devils schon früh auf 1:0 stellte. Nach einem zweiten frühen Tor der Devils wollte es der Mannschaft dann aber lange nicht mehr gelingen, zu punkten.

Die Jackets stellten auf 4:2, ehe Timo Meier mit Hischier als einer der Assistgeber noch einmal verkürzte. Doch die Devils konnten die Niederlage nicht mehr abwenden, stattdessen trafen die Blue Jackets ein fünftes und letztes Mal.

Für mehr Aufsehen als den Punkteverlust sorgte aber Jonas Siegenthaler. Der Abwehrspieler der Devils wurde von den Schiedsrichtern nach 24 Minuten zu fünf Strafminuten und einer Spieldauer-Disziplinarstrafe verdonnert. Letzteres, weil sein Trikot während einer Schlägerei mit Jackets-Spieler Adam Fantilli nicht richtig an seiner Hose befestigt war.

Jonas Siegenthaler prügelt sich zu Disziplinarstrafe. Video: extern

«Wenn man sich die Szene anschaut, hat Jonas sieben Schläge kassiert, bevor er seine Handschuhe auszog. Er versuchte einfach, sich zu verteidigen», nimmt Trainer Sheldon Keefe seinen Spieler via NHL-Website in Schutz, ergänzt aber, dass es die Regel sei, sein Jersey richtig zu befestigen.

Mit der zweiten Niederlage in Serie haben die Devils es verpasst, wieder die Tabellenführung in der Eastern Conference zu übernehmen. In den letzten Tagen ist New Jersey hinter Tampa Bay und Carolina gefallen, die beide ein Punkt mehr auf dem Konto haben, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben. So früh in der Saison ist das aber kein Grund zur Sorge.

San Jose – Utah 6:3

Philipp Kurashev (SJ), 1 Assist, 1 Schuss, 10:13 TOI

Der Berner Philipp Kurashev war beim 6:3-Sieg seiner San Jose Sharks einer der Assistgeber zur 2:0-Führung im ersten Drittel. Diese gaben die Sharks in der Folge auch nicht mehr ab. Dank eines starken Mitteldrittels, in dem den Sharks drei Tore gelangen, sie selbst aber keines kassierten, verkürzte Lawson Crouse für die Utah Mammoth zwar noch einmal, in Gefahr brachte das den Sieg der Sharks aber nicht.

Buffalo – Winnipeg 5:1

Nino Niederreiter (WIN), 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 12:23 TOI

Ebenfalls fünf Gegentore musste Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets hinnehmen. Gegen die Buffalo Sabres traf das Team des 33-Jährigen selbst nur ein einziges Mal, die Partie endete mit einer klaren 1:5-Niederlage.

St. Louis – Anaheim 1:4

Pius Suter fehlte den St. Louis Blues mit einer Muskelverletzung am Unterkörper erneut. Der 29-jährige Zürcher dürfte mehrere Wochen ausfallen. In Abwesenheit des Centers unterlagen die Blues den Anaheim Ducks 1:4.

(nih/sda)