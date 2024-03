Bild: chabanne architecte/aer studio

So soll das neue Stadion von Champions-League-Sieger Servette aussehen

Jetzt ist bekannt, wie die neue Genfer Eishalle aussehen wird. Die Behörden haben am Dienstag den Namen und die Bilder des neuen zukünftigen Hockeytempels mit dem Titel «Le Nid des Aigles» (Das Adlernest) enthüllt.

Die Bewohner von Genf haben am Dienstag erfahren, wie ihre neue Eishalle aussehen wird. Das neue Stadion mit dem Namen Le Nid des Aigles wird in der Gemeinde Lancy in der Nähe des Fussball-Stadions Stade de Genève entstehen.

Nach seiner Fertigstellung – bis 2028 – soll dieser neue Hockeytempel die in die Jahre gekommenen Les Vernets ersetzen. Die neue Eishalle soll dann über 8500 Fans Platz bieten und über eine Trainingshalle mit 300 Plätzen verfügen, so die Genfer Behörden.

Um die zukünftige Eishalle in Genf zu entwerfen, die den Standards für Eishockey und die Ausbildung junger Talente entspricht, wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Frank Herbert vom Genfer Büro Architech gewann ihn. Alle Projekte werden vom 20. bis 28. März 2024 im Event Center in La Praille ausgestellt.

«Neben der Gewährleistung qualitativ hochwertiger Räume integriert das Siegerprojekt auch die verschiedenen Besonderheiten des Standorts optimal», so die Behörden. In der Tat bietet der Standort Trèfle-Blanc zahlreiche Vorteile, wie die Nähe zum Stadtzentrum, die optimale Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die direkte Anbindung an die Autobahn.

Auf diesem Parkplatz-Areal soll das neue Stadion entstehen.

Darüber hinaus werde der Standort mitten in der Stadt die von den kantonalen und städtischen Behörden gewünschte Verbindung zwischen dem Stadtteil Lancy-Bachet und den anderen Stadtteilen der Gemeinde Lancy, wie Palettes und Chapelle-Gui, fördern, wie die Behörden versichern.

Bei der Auswahl der Projekte wurden Überlegungen zur ökologischen und energetischen Nachhaltigkeit einbezogen, wie der Kanton mitteilte. Der Schwerpunkt liegt auf der maximalen Nutzung von Aushubmaterial vor Ort und der Verringerung des Energieverbrauchs. Das Projekt strebt eine neutrale Energiebilanz an und soll auch Photovoltaik-Anlagen beinhalten.

(jah/watson.ch/fr)