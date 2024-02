Petri Matikainen ist nicht mehr Trainer beim EHC Biel. Bild: keystone

Eine Saison der Enttäuschungen: Biel stellt Trainer Matikainen frei

Der EHC Biel zieht acht Tage vor Abschluss der Qualifikation in der National League die Notbremse. Trainer Petri Matikainen wird samt Assistent freigestellt.

«Keine andere Wahl» sei geblieben, als am Sonntag Trainer Petri Matikainen und Assistent Juha Vuori freizustellen. Stéphanie Mérillat, die Co-Präsidentin Biels, erklärte das mit diesen Worten. «Insbesondere die Art und Weise der letzten Spiele liessen uns wenig Zuversicht, dass wir ohne Veränderungen im Trainerstab das Minimalziel, die Qualifikation fürs Play-In, noch erreichen können.»

Mit der «Art und Weise» meinte Mérillat gewiss die Partien vom Freitag und Samstag, in denen Biel zuerst daheim gegen Fribourg-Gottéron (2:5) und dann in Rapperswil gegen die Lakers (0:5) zweimal fünf Gegentore kassierten. Insbesondere die Vorstellung bei den Lakers mit fünf Gegentoren in den ersten 32 Minuten war erbärmlich.

Die interimistische Lösung sieht wie folgt aus: Sportchef Martin Steinegger und der Schwede Anders Olsson übernehmen bis Ende Saison die Verantwortung. Olsson arbeitete von 2017 bis 2021 als Assistent in Biel und wirkte in dieser Saison in der Swiss League bei Martigny.

Nach der Saison wird der Trainerposten beim EHC Biel neu besetzt. Biel belegt drei Runden vor Schluss den 10. Platz. Biel trifft in der letzten Woche daheim auf Davos (am Donnerstag) und Lugano (am Samstag) und auswärts auf Servette (Montag, 4. April). (abu/sda)