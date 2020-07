Sport

Eishockey

NHL: 13 Fragen und Antworten vor dem Restart der Playoffs



bild: imago-images, keystone; bearbeitung watson

Die NHL nimmt ihren Betrieb wieder auf – über diese 13 Punkte musst du Bescheid wissen

Seit dieser Woche trainieren die 24 NHL-Teams, die den Sprung in die erweiterten Playoffs geschafft haben, wieder. Wir sagen dir, was du vor dem Restart wissen musst.

Wann geht es los?

Am Montag startete die Phase 3 des «return to play»-Plans der NHL – die Trainingscamps mit den vollständigen Kadern. Am 1. August geht es dann nach einem Testspiel pro Mannschaft wieder los mit Ernstkämpfen.

Start of training camp mood: pic.twitter.com/AGrPRjZTd7 — NHL (@NHL) July 13, 2020

Die wichtigsten Daten:

13. Juli 2020: Start der Trainingscamps

Start der Trainingscamps 26. Juli 2020: Abreise in die Hub-Citys

Abreise in die Hub-Citys 1. August 2020: Start der Play-In-Runde

Start der Play-In-Runde 10. August 2020: Draft-Lottery, Teil 2

Draft-Lottery, Teil 2 11. August 2020: Start der 1. Playoff-Runde

Start der 1. Playoff-Runde 21. September 2020: Start des Stanley-Cup-Finals

Start des Stanley-Cup-Finals 4. Oktober 2020: Spätmöglichstes Spieldatum für den Stanley-Cup-Final

Spätmöglichstes Spieldatum für den Stanley-Cup-Final 9. und 10. Oktober 2020: NHL-Draft 2020 und Start der Free Agency

NHL-Draft 2020 und Start der Free Agency 17. November 2020: Start der Trainingscamps

Start der Trainingscamps 1. Dezember 2020: Start der Saison 2020/21

Wie ist der Modus schon wieder?

Weil die Regular Season nicht beendet werden konnte, findet die «Post-Season» dieses Jahr mit 24 statt wie üblich 16 Teams statt – mit je zwölf Vertretern aus der Eastern und der Western Conference.

Die jeweils vier besten Mannschaften der beiden Conferences stehen direkt im Conference-Viertelfinal. Die anderen Teams spielen die restlichen Teilnehmer in Best-of-5-Serien aus. Diese Serien gelten aber noch nicht offiziell als Playoffs, sondern sind eine Art Pre-Playoffs. Die NHL braucht offiziell den Begriff «Qualifying Round» für die Pre-Playoffs und «Round Robin» für die Platzierungsrunde der Topteams.

Die acht gesetzten Spitzenteams bleiben in dieser Zeit aber auch nicht untätig, sondern spielen gegen die anderen drei qualifizierten Mannschaften ihrer Conference eine kurze Gruppenphase. Die Ergebnisse dort können auch noch Einfluss auf die Setzliste für die Conference-Viertelfinals haben.

Das führt nach aktuellem Stand zu den folgenden Duellen. Anmerkung: Die Positionen der gesetzten Teams im Tableau können sich noch verändern.

Western Conference: Bild: watson

Eastern Conference: Bild: watson

Nach der Play-In-Runde und den Platzierungsspielen geht es dann mit normalen Playoffs mit 16 Teams weiter.

Wo wird gespielt?

Gespielt wird in in zwei Hub-Citys in Kanada. Die Western Conference trägt ihre Spiele in Edmonton aus, die Eastern Conference in Toronto. Der Stanley-Cup-Final wird in Edmonton ausgetragen.

Bild: AP

Lange war Las Vegas als Hub-City einer der Spitzenkandidaten. Doch stark steigende Coronaviruszahlen in den letzten Tagen und Wochen sorgten dafür, dass Kanada, das die Krankheit wesentlich besser im Griff hat als die USA, gleich den doppelten Zuschlag erhielt.

Wie viele Spiele gibt es pro Tag?

In der ersten Phase (Play-In und Platzierungsrunde der gesetzten Teams) sind bis zu sechs Partien pro Tag möglich. Das heisst, dass es in Toronto und Edmonton zu je drei Partien kommt.

Es ist zu erwarten, dass die Spiele schon am Mittag (Lokalzeit) beginnen. Das würde bedeuten, dass es in der Schweiz gegen 19 Uhr NHL-Playoffspiele zu sehen geben würde.

Welche Schweizer sind dabei?

Roman Josi und Yannick Weber (Nashville Predators)

und (Nashville Predators) Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes)

(Carolina Hurricanes) Kevin Fiala (Minnesota Wild)

(Minnesota Wild) Gaëtan Haas (Edmonton Oilers)

(Edmonton Oilers) Jonas Siegenthaler (Washington Capitals)

(Washington Capitals) Luca Sbisa (Winnipeg Jets)

(Winnipeg Jets) Dean Kukan (Columbus Blue Jackets)

(Columbus Blue Jackets) Denis Malgin (Toronto Maple Leafs)

(Toronto Maple Leafs) Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks)

Nicht mit dabei sind Nico Hischier, Mirco Müller (beide New Jersey Devils) und Timo Meier (San Jose Sharks), deren Teams den Sprung unter die besten 24 Teams der Liga nicht geschafft haben. Sven Bärtschi (Vancouver Canucks) verzichtet freiwillig, während Calvin Thürkauf (Columbus Blue Jackets) nicht im Kader seiner Mannschaft ist.

Sind die Teams schon in den Hub-Citys?

Nein, derzeit bereiten sich die Mannschaften noch in ihren gewohnten Heimstätten auf die Fortsetzung der Saison vor. Am 26. Juli reisen die Teams (50 Personen inklusive Spieler, Trainer und weiteren Staffmitgliedern) dann in ihre jeweiligen Hub-Citys in Kanada.

Weil sich die Teams danach in einer vom restlichen Leben in Kanada abgeschlossenen «Bubble» befinden, müssen sie sich auch nicht in die sonst üblicherweise von der kanadischen Regierung verlangten 14 Tage Quarantäne begeben.

Wie viele positive Tests gab es bislang?

Bei der letzten offiziellen Meldung der NHL vor rund einer Woche waren es 35 positive Tests bei knapp 400 getesteten Spielern. Seither sind mindestens drei neue Fälle bei dem Montreal Canadiens dazugekommen.

Das klingt nach viel, dabei muss man aber bedenken, dass die Teams und die Spieler bislang noch nicht abgeschottet wurden. Die Abschottung beginnt erst jetzt und wird dann nach der Abreise in die Hub-Citys definitiv.

Wie dicht ist die NHL «Bubble»?

Das kann man jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Die Pläne der NHL sehen aber tatsächlich eine sehr dichte Bubble vor. In Edmonton und Toronto sollen Arenas, Trainingscenter und Hotels komplett von der Öffentlichkeit abgeschottet werden. In dieser sicheren Zone sollen auch Restaurants und Freizeitangebote vorhanden sein.

Die Familien der Spieler sind in der «Bubble» vorerst nicht erlaubt. Erst ab den Conference Finals sind enge Familienmitglieder der Spieler in einem separaten Hotel zugelassen.

Neben Spielern, Trainern und Staffmitgliedern der Teams gehören auch die Schiedsrichter, Mitarbeiter in den Hotels und den Arenas sowie Fahrer oder Sicherheitspersonal zur «Bubble». Alle diese Personen sollen täglich getestet werden – was bedeutet, dass die NHL in der ersten Phase bis zu 2000 Tests täglich brauchen wird.

Wird es Zuschauer haben?

Nein. Die einzigen Personen, die in den Stadien erlaubt sind, sind Spieler, Trainer, sonstige Mitglieder der Teams, Stadionangestellte und Medienschaffende.

Was passiert bei positiven Tests innerhalb der «Bubble»?

Sollte eine Person innerhalb der sicheren Zone Covid-19-Symptome zeigen oder positiv getestet werden, wird sie sofort isoliert. Ebenfalls wird ein sofortiges Contract Tracing durchgeführt. Die Person bleibt, falls sie keine Symptome zeigt, bis 72 Stunden nach dem Abklingen der Symptome oder bis zwei Tests über den Zeitraum von 24 Stunden negativ sind in Quarantäne.

Die NHL hat nicht vor, nach einem positiven Test ganze Teams zu isolieren.

Wie sieht das Leben der Spieler in dieser Zeit aus?

Die Spieler leben während der ganzen Zeit im Hotel. In den Einzelzimmern sind keine anderen Spieler erlaubt. Social Distancing soll wann immer möglich eingehalten werden – auch bei Reisen oder beim Essen. Auch Masken sollen wann immer möglich getragen werden.

Wie bereits erwähnt, wird es innerhalb der sicheren Zone und in den Hotels Restaurants und Bars geben, wo sich die Spieler verpflegen können. Darüber hinaus ist auch eine kontaktlose Lieferung von lokalen Restaurants erlaubt. Innerhalb der Bubble wird es auch Freizeitangebote geben und zwischendurch machen die Mannschaften Exkursionen (beispielsweise um Golf zu spielen).

Bild: flickr/Kurt Bauschardt

Sofern sie geöffnet sind, dürfen die Spieler und Trainer die Hotelpools nutzen. Spas und Saunas bleiben dagegen geschlossen. Für die Krafträume wird es Zeitpläne geben. Die Geräte werden wie auch die Spielerbänke bei den Spielen immer wieder desinfiziert.

Gibt es Spieler, die freiwillig verzichten?

Ja. Die Spieler sind nicht verpflichtet, an der Qualifikationsrunde und den Playoffs teilzunehmen wenn sie nicht möchten. Dass sich bei diesem Format nicht alle wohlfühlen, zeigt sich auch daran, dass es in der Abstimmung der Spielergewerkschaft doch auch 135 Nein-Stimmen (zu 502 Ja-Stimmen) gab. Allerdings wurde dabei auch gleichzeitig noch über den künftigen Gesamtarbeitsvertrag abgestimmt, was sicher noch die eine oder andere Stimme beeinflusst hat.

Due to concerns and risks of Covid-19 to my family, I made the difficult decision to opt out of the 2020 playoffs. I wish all of my teammates success. — Sven Baertschi (@SvenBaertschi) July 11, 2020

Tatsächlich haben sich schon Spieler dafür entschieden, nicht an der Fortsetzung der Saison teilzunehmen. Zu ihnen gehört auch der Schweizer Stürmer Sven Bärtschi. Die Vancouver Canucks hätten den Flügel, der den grössten Teil der Saison in der AHL verbrachte, in ihrem Kader gehabt. Doch der 27-Jährige entschied sich wegen «Sorgen aufgrund der Risiken von Covid-19 für meine Familie» dagegen.

Neben Bärtschi haben bis jetzt auch Travis Hamonic (Calgary), Mike Green (Edmonton) und Steven Kampfer (Boston) dafür entschieden, nicht zu spielen. Max Domi (Montreal) ist als Diabetiker Risikopatient, hat sich aber noch nicht definitiv entschieden. Er will noch sieben bis zehn Tage warten, bis er sagt, ob er spielen wird oder nicht.

Ist alles schon in Stein gemeisselt?

Nein. Aktuell ist die NHL voll im Fahrplan. Die Liga behält sich aber weiterhin das Recht vor, alles weiter nach hinten zu schieben oder gar abzusagen, falls die Situation mit dem Coronavirus aus dem Ruder laufen sollte.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Nico Hischier – ein NHL-Star im Militär Nico Hischiers Teammates packen über ihn aus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter