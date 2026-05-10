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Schweizer Eishockey-Nati schlägt Tschechien deutlich

epa12945028 Switzerland&#039;s Pius Suter (C) celebrates with teammates after scoring the 2-0 goal during the Beijer Hockey Games match between Switzerland and Czechia at Catena Arena in Angelholm, Sw ...
Die Schweizer gewinnen gegen Tschechien.Bild: keystone

Die Heim-WM kann kommen: Hockey-Nati schlägt Tschechien deutlich

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt das letzte Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft. Das Team von Trainer Jan Cadieux setzt sich mit 6:1 gegen Tschechien durch. Sven Andrighetto trifft bei seinem Comeback.
10.05.2026, 14:2210.05.2026, 14:36

Am gestrigen Samstag erzielten die Schweizer in der gesamten Partie gegen Schweden keinen einzigen Treffer. Viel besser lief es am Sonntag. Nach fünfeinhalb Minuten führten die Schweizer nach den Toren von Simon Knak und Pius Suter bereits mit 2:0 gegen Tschechien. Suter war der einzige NHL-Spieler im heutigen Kader der Hockey-Nati. Nico Hischier, Roman Josi, Timo Meier und Nino Niederreiter wurden geschont.

Der frühe Schweizer Doppelschlag.Video: SRF

Die Schweizer zeigten eine engagierte Leistung gegen die Tschechen und im zweiten Drittel sorgte Attilio Biasca mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Jan Mandat erzielte vier Minuten vor der zweiten Pause in Überzahl den einzigen Treffer für die Osteuropäer.

In den letzten zwanzig Minuten spielten sich die Schweizer dann in einen richtigen Rausch. Sechs Minuten vor dem Ende traf Sven Andrighetto nach einer 6-wöchigen Verletzungspause in Überzahl zum 4:1. Doch damit war noch nicht genug. Auch Denis Malgin und Christoph Bertschy konnten sich noch in die Torschützenliste eintragen.

Der Treffer von Sven Andrighetto.Video: SRF

Die «Eisgenossen» schliessen das letzte WM-Vorbereitungsturnier mit zwei Siegen und fünf Punkten ab. In fünf Tagen gilt es für die Hockey-Nati erstmals ernst. Dann treffen die Schweizer auf Titelverteidiger USA und möchten Revanche nehmen für die letztjährige Final-Niederlage.

Schweiz - Tschechien 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Ängelholm. - 1599 Zuschauer. - SR Folkstrand/Österberg, Hanning/Strömberg.
Tore: 5. (4:33) Knak (Jäger, Riat) 1:0. 6. (5:29) Suter (Andrighetto, Malgin) 2:0. 33. Biasca (Bertschy, Rochette) 3:0. 36. Mandat (Cibulka, Melovsky/Ausschluss Baechler) 3:1. 54. Andrighetto (Malgin, Kukan/Ausschluss Beranek) 4:1. 55. Malgin (Suter, Egli/Ausschluss Klapka) 5:1. 58. Bertschy (Rochette) 6:1.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 6mal 2 Minuten gegen Tschechien.
Schweiz: Aeschlimann; Egli, Berni; Kukan, Marti; Chanton, Frick; Heldner, Seiler; Suter, Malgin, Andrighetto; Bertschy, Rochette, Biasca; Riat, Jäger, Knak; Moy, Baechler, Frehner.
Tschechien: Kvaca; Hovorka, Cibulka; Alscher, Tichacek; Zabransky, Hajek; Scotka, Pyrochta; Mandat, Cernoch, Beranek; Kaut, Melovsky, Kubalik; Sikora, Kavarcik, Pavlik; Klapka, Reichel, Kunc.
Bemerkungen: Schweiz ohne Berra, Josi, Jung, Hischier, Meier, Niederreiter, Thürkauf (alle überzählig) und Genoni (Ersatzgoalie).
Lattenschüsse: 16. Kunc. 35. Malgin.
Schüsse: Schweiz 27 (7-9-11); Tschechien 20 (9-7-4).
Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/5; Tschechien 1/3.(riz/sda)

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