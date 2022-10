Eishockey: Biel, Ajoie, Bern und Genève-Servette gewinnen

Die mit vier Siegen aus den fünf vorangegangenen Spielen angetretenen Gäste agierten viel zu passiv. Und der langjährige NHL-Crack Cody Eakin war erneut kein Faktor. Bereits zu Beginn der letzten Saison hatte Biel acht Mal in Folge gewonnen. Und in dieser Saison hat Biel bereits das erste Saison-Duell mit fünf Toren Differenz gewinnen können (6:1).

Ein äusserst effizientes Genève-Servette machte in Lugano aus einem 0:2-Rückstand einen 3:2-Erfolg. Teemu Hartikainen erzielte in der 50. Minute das Siegtor.

Der Tabellenzweite Biel siegt zum achten Mal in Folge und stellt seine Erfolgs-Bestmarke in der höchsten Spielklasse ein. Die SCL Tigers werden im Berner Derby mit 7:2 deklassiert.

Warum ausgerechnet beim FC Winterthur der Regenbogen vom Trikot verschwand

«Unser Herz schlägt Rotweiss. Unsere Welt ist bunt.» Mit dieser Message werden Besucher der Website des FC Winterthur begrüsst. In der Kabine kam die Botschaft offenbar nicht bei jedem an.

Im Sommer ist der FC Winterthur nach 37 Jahren wieder in die höchste Spielklasse zurückgekehrt. Auch in der Super League will der Verein für seine Werte einstehen: Toleranz, Vielfalt, Frieden, Freiheit. In neun Sprachen stellt der Klub seine Sozialcharta vor. Oberster Punkt: «Der FC Winterthur bringt Menschen aller Kulturen, Hautfarbe und sozialen Schichten zusammen.»