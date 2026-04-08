Bei der Jungfernfahrt des Zammoth wurden T-Shirts ins Publikum geschossen. Bild: keystone

Die Utah Mammoth haben die wahrscheinlich coolste Eismaschine der Welt

Beim Spektalsieg gegen die Edmonton Oilers feiern die Utah Mammoth auch die Premiere einer aussergewöhnlichen neuen Eismaschine. Erstmals drehte Zammoth seine Runden.

Ralf Meile Folge mir

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Die Utah Mammoth stehen in der zweiten Saison nach dem Umzug aus Arizona vor dem erstmaligen Einzug in die Playoffs. In der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) gab's einen wertvollen 6:5-Sieg gegen die Edmonton Oilers, den Olympiasieger Clayton Keller mit seinem Tor in der Verlängerung sicherstellte.

Ein anderer Star des Abends hatte schon vor der Partie seinen ersten grossen Auftritt: Zammoth. Die neue Eismaschine des NHL-Teams, deren Name eine Mischung aus Zamboni und Mammoth ist, eroberte die Fanherzen im Sturm.

Basis des Gefährts bildet der Zamboni, der bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake zum Einsatz gekommen war. Für die Verkleidung wurden zahlreiche Metallplatten verschweisst. Er gleicht dem Muni Max, der aus Holz für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis GL erstellt wurde.

Nicht mehr im «Ernsteinsatz»

Eher zufällig habe man erfahren, dass der Zamboni der Olympischen Spiele noch im Gebäude sei, sagte Utahs Marketingchef. Er und sein Team machten sich daran, daraus etwas Besonderes zu kreieren. «Der Geist von 2002 wird in diesem unglaublichen Meisterwerk weiterleben», schwärmte Chris Barnley.

Markant sind nicht nur die Stosszähne des Zammoth, sondern auch sein stechender Blick. Bei der Jungfernfahrt sass Maskottchen Tusky ebenso auf der Maschine wie Fans. Bis zu acht Anhänger auf einmal dürfen mitfahren. Und das ist auch Zammoths Aufgabe: Er ist ein Transporter. Für die Eisaufbereitung wird er nicht mehr verwendet.