Die Florida Panthers kassierten derweil ihre erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit und verloren bei den New York Rangers 3:4. Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen sind die Panthers aber weiterhin das erfolgreichste NHL-Team dieser Saison. (abu/sda/dpa)

Vor den beiden stehen nur noch Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und der grosse Wayne Gretzky (894). Der 36 Jahre alte Owetschkin bereitete zudem zwei Tore vor und kommt damit auf insgesamt 600 Assists in seiner Karriere.

Das Tor war sein 741. Treffer in der nordamerikanischen Profiliga. Er zog damit mit Brett Hull gleich. Owetschkin erreichte diese Marke allerdings rund 60 Spiele früher als Hull.

Superstar Alexander Owetschkin hat in der ewigen Torjägerliste der NHL nur noch drei Spieler vor sich. Der Angreifer aus Russland traf beim 5:3 der Washington Capitals gegen die Buffalo Sabres am Montag zum 3:1.

Alex Owetschkin schiesst sein 741. NHL-Tor und rückt in der ewigen Torschützenliste vor

