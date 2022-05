Nächster Kaderschnitt bei der Hockey-Nati – Loeffel, Heim, Rod und Künzle nicht an der WM

«Unser Kader ist noch nicht definitiv zusammengestellt», erklärt Lars Weibel, Director National Teams, «aktuell beobachten wir insbesondere die Situation in der NHL und reagieren dann entsprechend kurzfristig.» Mit dem finalen Aufgebot für das erste WM-Spiel ist somit gegen Ende dieser Woche zu rechnen. (abu)

Die restlichen Spieler und die Staff-Mitglieder reisen am Dienstag von Stockholm nach Helsinki und bereiten sich dort in den verbleibenden drei Tagen nochmals intensiv auf das erste WM-Spiel vor. Dieses findet am Samstagnachmittag gegen Italien statt.

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug). Verteidiger (8): Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Arizona Coyotes), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils). Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), Fabrice Herzog (EV Zug) Nico Hischier (New Jersey Devils), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (San Jose Sharks), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Damien Riat (Lausanne HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Dario Simion (EV Zug), Pius Suter (Detroit Red Wings), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Nach dem letzten Spiel der Beijer Hockey Games gegen Tschechien nahm Head Coach Patrick Fischer nochmals eine Reduktion des Kaders vor. Der Verteidiger Romain Loeffel (HC Lugano) sowie die drei Stürmer André Heim (HC Ambri-Piotta), Noah Rod (Genève-Servette HC) und Mike Künzle (EHC Biel-Bienne) sind im WM-Kader nicht dabei. Sie reisen heute zurück in die Schweiz .

