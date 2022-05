Kanada schiesst sich gegen die Slowakei weiter warm – Lettland ringt Norwegen nieder

Österreichs Nationalmannschaft muss für den Rest der WM in Finnland auf Benjamin Baumgartner verzichten. Der 22-jährige Stürmer in Diensten von Lausanne HC verletzte sich am Sonntag im zweiten Gruppenspiel gegen die USA (2:3 n.V.) am Knöchel. Baumgartner zog sich die Verletzung bei einem Check des amerikanischen Verteidigers Seth Jones zu, der keine Strafe zur Folge hatte. (pre/sda)

Lettland - Norwegen 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Tampere. - 8510 Zuschauer. - SR Frandsen/Vikman (DEN/FIN), Constantineau/Kroyer (FRA/DEN). Tore: 15. Abols (Kenins, Balcers) 1:0. 18. Rosseli Olsen (Rokseth, Hoff) 1:1. 28. Jelisejevs (Balcers, Jaks) 2:1. 34. Roberts Bukarts (Sotnieks, Smons) 3:1. 47. Krogdahl (Nörstebö, Ken André Olimb) 3:2. Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lettland, 5mal 2 plus 5 Minuten (Hoff) plus Spieldauer (Hoff) gegen Norwegen. (pre/sda)

Die Vorentscheidung fällt im Mitteldrittel, als Norwegens Ludvig Hoff eine Fünf-Plus-Spieldauerdisziplinar-Strafe erhält und die Letten zum 2:1 treffen. Kurz nach Ablauf der Strafe fällt sogar noch das 3:1. Norwegen wirft in der Folge alles nach vorne, mehr als der Anschlusstreffer von Max Krogdahl will aber nicht gelingen. Letten-Keeper Elvis Merzlikins glänzt bei den Balten mit 34 Paraden.

In der Folge gibt es Torchancen hüben, wie drüben, doch die «Ahornblätter» zeigen sich deutlich effizienter: Pierre-Luc Dubois stellt im Mitteldrittel mit einem Doppelpack auf 3:1. Geburtstagskind Cole Sillinger sowie Morgan Geekie stellen schliesslich den 5:1-Endstand her. Immer wieder packen die beiden Torhüter Adam Huska und Logan Thompson zudem sehenswerte Paraden aus.

Denis Malgin – der produktive Künstler schielt wieder in Richtung NHL

Denis Malgin knüpft an der WM in Finnland bislang nahtlos an seine starken Leistungen in den Playoffs an. Es würde nicht erstaunen, sollte er nochmals eine Chance in der NHL erhalten.

Es ist eine Augenweide, Denis Malgin zuschauen. Er gleitet scheinbar mühelos über das Eis und lässt seine Gegner reihenweise alt aussehen. Und viel wichtiger, er ist auch sehr produktiv. In den zu Ende gegangenen Playoffs der National League, in denen er mit den ZSC Lions seinen ersten Meistertitel nach einer 3:0-Führung nach Siegen im Final gegen Zug auf bittere Art und Weise verpasst hat, gelangen ihm nicht nur je neun Tore sowie Assists in 17 Partien, sondern zeichnete er für nicht weniger als fünf matchentscheidende Treffer verantwortlich. Zudem schoss er im Final zweimal das 1:0.