Zwischen den ZSC Lions und dem SC Bern ging zwischenzeitlich ordentlich die Post ab. Bild: keystone

Aaltonen schiesst SCB in Zürich zum Overtime-Sieg – Zug kassiert 9. Pleite in Serie

Zugs Niederlagenserie in der National League reisst nicht ab. Beim 1:4 in Genf verliert der Halbfinalist der Champions Hockey League in der heimischen Meisterschaft zum achten Mal in Folge.

Eine derart unrühmliche Serie hat der Schweizer Meister von 1998, 2021 und 2022 in der Playoff-Ära (seit 1985/86) erst einmal erlebt – und das ist noch nicht lange her. Vor zwei Saisons kassierte der EV Zug gegen Ende der Qualifikation ebenfalls acht Niederlagen am Stück, erreichte als Vierter jedoch problemlos die Playoffs, in denen er im Halbfinal mit 0:4 Siegen gegen den späteren Meister ZSC Lions ausschied.

Aktuell müssen die in der Tabelle auf Platz 9 abgerutschten Zuger gar um die Teilnahme am Play-In (Plätze 7 bis 10) zittern. Da auch Biel (11.) bei Fribourg-Gottéron 1:6 verlor, beträgt Zugs Vorsprung auf den unteren Strich weiterhin sieben Punkte. Allerdings spürt der EVZ den SC Bern im Nacken, der bei den ZSC Lions 4:3 nach Verlängerung gewann.

Wie die direkten Verfolger Fribourg und Servette kam auch Leader Davos beim 5:2 auswärts gegen Ajoie zu drei Punkten. Derweil beendete Kloten mit einem 5:2-Erfolg im Kellerduell in Ambri eine Serie von vier Niederlagen am Stück.

Zürich – Bern 3:4 n. V.

Die Berner feiern Siegtorschütze Miro Aaltonen (2. v. r.). Bild: keystone

ZSC Lions - Bern 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) n.V.

12'000 Zuschauer (ausverkauft). SR Stricker/Tscherrig, Duc/Bichsel.

Tore: 8. Häman Aktell (Lehmann, Ejdsell) 0:1. 21. (20:37) Frödén (Grant, Andrighetto/Powerplaytor) 1:1. 28. Sgarbossa (Kreis) 1:2. 44. Riedi (Balcers, Kukan/Powerplaytor) 2:2. 47. Rohrer (Grant, Andrighetto) 3:2. 59. Aaltonen (Sgarbossa, Untersander) 3:3 (ohne Torhüter). 63. Aaltonen (Loeffel, Merelä) 3:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Ejdsell.

ZSC Lions: Zumbühl; Kukan, Geering; Lehtonen, Marti; Yannick Weber, Schwendeler; Trutmann; Rohrer, Malgin, Balcers; Frödén, Grant, Andrighetto; Aberg, Sundström, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Baechler; Gruber.

Bern: Reideborn; Loeffel, Häman Aktell; Untersander, Kreis; Kindschi, Füllemann; Rhyn; Merelä, Aaltonen, Marchon; Lehmann, Sgarbossa, Ejdsell; Vermin, Müller, Scherwey; Ritzmann, Graf, Alge; Levin Moser.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader, Hollenstein (beide verletzt) und Hrubec (überzähliger Ausländer), Bern ohne Baumgartner, Bemström, Lindholm, Simon Moser (alle verletzt), Zurkirchen (krank) und Jakowenko (überzähliger Ausländer). Bern von 57:48 bis 58:10 ohne Torhüter.

Genf – Zug 4:1

In neun Spielen in dieser Saison verlor der EVZ neunmal. Bild: keystone

Servette - Zug 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

7135 Zuschauer (ausverkauft). SR Borga/Lemelin, Abbet/Altmann.

Tore: 5. Saarijärvi (Granlund) 1:0. 24. (23:11) Granlund (Praplan, Saarijärvi/Powerplaytor) 2:0. 25. (24:42) Kubalik (Tatar/Powerplaytor) 2:1. 31. Jooris (Granlund, Puljujärvi/Powerplaytor) 3:1. 37. Karrer (Akeson, Granlund) 4:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 4mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Granlund; Kubalik.

Genève-Servette: Mayer; Saarijärvi, Chanton; Rutta, Berni; Karrer, Le Coultre; Sutter, Schneller; Puljujärvi, Granlund, Vesey; Bozon, Pouliot, Ignatavicius; Praplan, Jooris, Akeson; Miranda, Verboon, Rod.

Zug: Genoni; Sklenicka, Riva; Schlumpf, Tobias Geisser; Stadler, Mischa Geisser; Moret; Künzle, Kovar, Wingerli; Kubalik, Tatar, Hofmann; Vozenilek, Senteler, Herzog; Lindemann, Leuenberger, Antenen; Wey.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Brassard, Hischier, Richard (alle verletzt) und Manninen (krank), Zug ohne Balestra, Bengtsson, Diaz, Guerra und Martschini (alle verletzt).

Ajoie – Davos 2:5

Ajoie - Davos 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

4391 Zuschauer. SR Wiegand/Weber, Steenstra/Stalder.

Tore: 31. Asplund (Stransky) 0:1. 33. Wick (Sopa, Berthoud/Powerplaytor) 1:1. 38. Tambellini (Barandun) 1:2. 42. Devos (Hazen, Nättinen/Powerplaytor) 2:2. 48. (47:17) Ryfors (Tambellini, Frick/Powerplaytor) 2:3. 49. (48:24) Frehner (Andersson) 2:4. 58. Gredig (Barandun) 2:5.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 4mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Honka; Stransky.

Ajoie: Ciaccio; Christe, Honka; Pilet, Friman; Fischer, Berthoud; Thiry; Hazen, Devos, Nättinen; Sopa, Wick, Mottet; Pedretti, Romanenghi, Veckaktins; Schmutz, Cavalleri, Cormier; Pouilly.

Davos: Hollenstein; Guebey, Frick; Andersson, Jung; Fora, Barandun; Gross; Gredig, Corvi, Tambellini; Stransky, Asplund, Kessler; Lemieux, Ryfors, Knak; Frehner, Valentin Nussbaumer, Egli; Parrée.

Bemerkungen: Ajoie ohne Bellemare, Bozon, Conz, Fey, Garessus, Gauthier, Keller, Patenaude, Robin und Turkulainen (alle verletzt), Davos ohne Dahlbeck und Zadina (beide krank).

Ambri-Piotta – Kloten 2:5

Kloten setzte sich von Ambri im Kampf am unteren Strich ab. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Kloten 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

6495 Zuschauer. SR Gerber/Stolc, Cattaneo/Schlegel.

Tore: 3. Lukas Landry (Grassi, Dario Wüthrich) 1:0. 12. DiDomenico (Heed, Virtanen/bei 5 gegen 3) 2:0. 17. (16:01) Morley (Weibel, Smirnovs) 2:1. 18. (17:53) Puhakka (Lindroth, Sidler/Powerplaytor) 2:2. 26. Morley (Smirnovs) 2:3. 40. (39:34) Ramel (Profico) 2:4. 58. Rafael Meier (Simic) 2:5 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 plus 5 Minuten (Simic) gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Puhakka.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Zgraggen; Dario Wüthrich, Bachmann; Isacco Dotti; Bürgler, Heim, Formenton; Joly, Tierney, Zwerger; DiDomenico, Manix Landry, Müller; Grassi, De Luca, Lukas Landry; Pestoni.

Kloten: Waeber; Profico, Lindroth; Wolf, Klok; Sidler, Steiner; Delémont, Kellenberger; Meyer, Ramel, Puhakka; Derungs, Morley, Smirnovs; Simic, Schäppi, Rafael Meier; Schreiber, Diem, Weibel.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Cajkovsky (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Hausheer, Simon Meier (beide verletzt), Gignac und Leino (beide krank). Ambri-Piotta ab 57:10 ohne Torhüter.

Fribourg – Biel 6:1

Fribourg feierte den vierten Sieg in Serie. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Biel 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)

9372 Zuschauer. SR Piechaczek/Fonselius, Urfer/Humair.

Tore: 9. Marchon (Sprunger, Glauser) 1:0. 18. Dorthe (Glauser, Wallmark) 2:0. 22. Dionicio (Burren, Haas) 2:1. 41. (40:18) Rathgeb (De la Rose, Schmid) 3:1. 49. (48:19) Nicolet (Borgström, Rau) 4:1. 49. (48:55) Sprunger (Biasca, Schmid/Powerplaytor) 5:1. 55. Biasca (Borgström, Bertschy) 6:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 3mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Schmid; Andersson.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Johnson; Nemeth, Streule; Jecker; Nicolet, De la Rose, Rau; Bertschy, Borgström, Biasca; Dorthe, Wallmark, Schmid; Sprunger, Walser, Marchon; Reber.

Biel: Säteri; Hultström, Blessing; Burren, Zryd; Dionicio, Stampfli; Bichsel; Sylvegard, Cajka, Andersson; Sallinen, Haas, Hofer; Kneubuehler, Neuenschwander, Rajala; Sablatnig, Christen, Cattin; Bärtschi.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Sörensen (verletzt), Biel ohne Müller, Sever (beide verletzt) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer). (nih/sda)