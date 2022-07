Drei Figuren des gestrigen NHL-Chaos. Bild: keystone, twitter

Von Überraschungen und Geschenken – das waren die wichtigsten Deals der NHL-Free-Agency

Gestern durften sich vertragslose NHL-Spieler ohne Einschränkungen neue Klubs suchen. Es wurde viel Geld verteilt und es kam zu einigen grösseren Überraschungen.

Der erste Tag der NHL-Free-Agency hatte es bereits in sich. Am ersten Tag, an dem vertragslose Spieler neue Arbeitspapiere mit allen Teams verhandeln durften, kam es zu 153 Unterschriften. Insgesamt wurden 919 Millionen Dollar an Lohn über 314 Vertragsjahre verteilt. Das waren die wichtigsten Deals.

Gaudreaus Überraschung

Die grösste Überraschung des ersten Tages in der Free Agency kam gestern mitten in der Nacht Schweizer Zeit. Dass Johnny Gaudreau die Calgary Flames verlassen wird, war bereits bekannt. Doch eigentlich hiess es immer, dass nur Philadelphia, New Jersey oder eines der New Yorker Teams in Frage kämen, da der in New Jersey geborene Stürmer wieder näher bei seiner Familie sein wollte.

So kam es aber nicht. Gaudreau wechselt zwar in die Metropolitan Division, unterschrieb aber überraschend für sieben Jahre à 9,75 Millionen pro Saison bei den Columbus Blue Jackets. Überraschend deshalb, weil das Geld nicht besonders hoch, Ohio nicht besonders nahe bei seiner Familie und die sportlichen Aussichten von den Blue Jackets nicht besonders rosig sind.

Warum hat sich der 28-Jährige also für die Blue Jackets entschieden? Wie er gegenüber «The Athletic» erklärt, haben es ihm die Stadt und die Leute innerhalb der Mannschaft angetan. «Columbus hatte immer schon tolle Fans. Ich kenne einige Spieler in der Mannschaft sehr gut», sagte Gaudreau. Für Columbus selbst ist die Verpflichtung ein grosser Erfolg: «Jetzt werden wir endlich das Bullshit-Vorurteil los, wonach wir keine attraktive Adresse für Spieler sind», sagte General Manager Jarmo Kekalainen.

Geschenk aus Vegas

Eine der kurioseren Geschichten des gestrigen Abends war ein Trade zwischen den Vegas Golden Knights und den Carolina Hurricanes. Die Golden Knights schickten Starstürmer Max Pacioretty und Verteidiger Dylan Coghlan nach Carolina und erhielten dafür … Future Considerations. Das bedeutet übersetzt Gegenwerte, die später bestimmt werden. Realistischerweise ist der Gegenwert aber schlicht und einfach nichts.

Warum machen die Golden Knights das? Schliesslich hat Pacioretty in den letzten Jahren immer rund einen Punkt pro Spiel geskort. Der Grund ist simpel: Sie haben nicht ansatzweise genügend Geld unter der Lohnobergrenze zur Verfügung, um den Flügelstürmer zu halten. Weil Pacioretty zudem eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag hat, waren General Manager Kelly McCrimmon die Hände gebunden. Der Spieler war am längeren Hebel und konnte sein künftiges Team absegnen.

Malgins Rückkehr

Auch ein Schweizer war Bestandteil der Deals am späten Mittwochabend. Denis Malgin unterschrieb bei den Toronto Maple Leafs seinen vierten NHL-Vertrag. Der Einjahresvertrag bringt dem Stürmer 750'000 US-Dollar ein – egal ob er in der NHL oder der AHL spielt.

In die AHL wird Malgin aber wohl kaum gehen wollen. Der Zürcher wird versuchen, sich im Trainingscamp für grössere Aufgaben zu empfehlen. Sollte ihm der Sprung in die Mannschaft nicht gelingen, könnte ein Trade zu einem anderen Team oder auch eine Rückkehr nach Zürich eine Lösung sein.

Burns zu Carolina

Ein weiterer grosser Name hat gestern den Klub gewechselt: Brent Burns ist neu Teil der Organisation der Carolina Hurricanes. Er wechselt im Austausch für Stürmer Steven Lorentz und Goalie Eetu Mäkiniemi nach Raleigh. Der 37-Jährige ist immer noch ein brauchbarer Offensivverteidiger, aber auch nicht mehr der jüngste. Das Ziel der Sharks war es, seinen Vertrag über 8 Millionen pro Saison, der noch drei Jahre läuft, loszuwerden.

Ottawa rüstet auf

Die Ottawa Senators haben sich für die neue Saison mächtig verstärkt. Bereits am Tag des Drafts sicherten sich die Kanadier die Dienste von Alex DeBrincat. Gestern schnappten sie sich nun auch noch Claude Giroux. Der Stürmer unterschrieb für drei Jahre und 6,5 Millionen Dollar pro Saison. Gegen Ende des Vertrags könnte der Deal zum Problem werden, doch Stand jetzt ist der 34-jährige Giroux eine Verstärkung für die «Sens».

Detroit schnappt alles

Auch Steve Yzerman, General Manager der Detroit Red Wings, hat gestern auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Er verpflichtete nicht nur den heissbegehrten Goalie Ville Husso, sondern auch die Stürmer Dominik Kubalik, David Perron und Andrew Copp, sowie die Verteidiger Ben Chiarot und Olli Määtä. Wo und wie die neuen Spieler in die Mannschaft passen, ist auch den Fans noch nicht ganz klar. Es würde nicht überraschen, wenn es bei den Red Wings auch noch zu Abgängen käme.

Niederreiter und andere offene Fragen

Die Zukunft von Nino Niederreiter ist derzeit noch offen. Nachdem die Carolina Hurricanes den Vegas Golden Knights Max Pacioretty abluchsen konnten, scheint ein Verbleib in Raleigh unwahrscheinlich. Konkrete Gerüchte, wo der Churer landen könnte, gibt es noch keine. Anaheim, Dallas, Calgary oder New Jersey scheinen derzeit realistische Möglichkeiten zu sein, doch auf dem Free-Agent-Markt kommt es rasch zu Veränderungen.

Neben Niederreiter sind auch Nazem Kadri, Dylan Strome, Patrice Bergeron, John Klingberg oder Phil Kessel noch ohne Vertrag für die kommende Saison. Auch die nächsten Stunden und Tage auf dem Markt dürften also spannend werden.

Die wichtigsten Verpflichtungen aller Teams

Anaheim Ducks

Stürmer Ryan Strome (5x5 Mio.)

(5x5 Mio.) Stürmer Frank Vatrano (3x3,65 Mio.)

Arizona Coyotes

Verteidiger Patrik Nemeth (2x2,5 Mio.) und zwei Picks von den New York Rangers für Ty Emberson

(2x2,5 Mio.) und zwei Picks von den New York Rangers für Verteidiger Josh Brown (2x1,28 Mio.)

(2x1,28 Mio.) Stürmer Nick Bjugstad (1x0,9 Mio.)

(1x0,9 Mio.) Goalie Jon Gillies (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Verteidiger Troy Stecher (1x1,25 Mio.)

Boston Bruins

Pavel Zacha (RFA) von den New Jersey Devils für Erik Haula

(RFA) von den New Jersey Devils für Goalie Keith Kinkaid (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Verteidiger Connor Carrick (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Stürmer Vinnie Lettieri (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Stürmer AJ Greer (2x0,76 Mio.)

Buffalo Sabres

Verteidiger Ilya Lyubushkin (2x2,75 Mio.)

(2x2,75 Mio.) Stürmer Victor Olofsson (2x4,75 Mio.)

Olofsson (2x4,75 Mio.) Goalie Malcolm Subban (1x0,85 Mio.)

(1x0,85 Mio.) Goalie Eric Comrie (2x1,8 Mio.)

(2x1,8 Mio.) Stürmer Vinnie Hinostroza (1x1,7 Mio.)

Calgary Flames

Verteidiger Nikita Zadorov (2x3,75 Mio.)

(2x3,75 Mio.) Stürmer Kevin Rooney (2x1,3 Mio.)

Carolina Hurricanes

Max Pacioretty (1x7 Mio.) und Dylan Coghlan (1x0,8 Mio) von den Vegas Golden Knights für Future Considerations (nichts)

(1x7 Mio.) und (1x0,8 Mio) von den Vegas Golden Knights für Future Considerations (nichts) Brent Burns (3x 5,3 Mio.) und Lane Pederson (AHL) von den San Jose Sharks für Steven Lorentz und Eetu Mäkiniemi

(3x 5,3 Mio.) und (AHL) von den San Jose Sharks für und Stürmer Ondrej Kase (1x1,5 Mio.)

(1x1,5 Mio.) Stürmer Stefan Noesen (2x0,76 Mio.)

Chicago Blackhawks

Stürmer Max Domi (1x3 Mio.)

(1x3 Mio.) Stürmer Andreas Athanasiou (1x3 Mio.)

(1x3 Mio.) Stürmer Colin Blackwell (2x1,2 Mio.)

(2x1,2 Mio.) Goalie Alex Stalock (1x0,75 Mio.)

Colorado Avalanche

Stürmer Valeri Nichushkin (8x6,13 Mio.)

(8x6,13 Mio.) Stürmer Artturi Lehkonen (5x4,5 Mio.)

(5x4,5 Mio.) Goalie Alexandar Georgiev (3x3,4 Mio.)

(3x3,4 Mio.) Verteidiger Josh Manson (4x4,5 Mio.)

(4x4,5 Mio.) Goalie Jonas Johansson (1x0,75 Mio.)

Johansson (1x0,75 Mio.) Stürmer Darren Helm (1x1,25 Mio.)

Columbus Blue Jackets

Stürmer Johnny Gaudreau (7x9,75 Mio.)

(7x9,75 Mio.) Verteidiger Erik Gudbranson (4x4 Mio.)

(4x4 Mio.) Verteidiger Danton Mateychuk (3x0,95 Mio. ELC*)

*Entry Level Contract​

(3x0,95 Mio. ELC*) Verteidiger David Jiricek (3x0,95 Mio. ELC)

Dallas Stars

Stürmer Mason Marchment (4x4,5 Mio.)

(4x4,5 Mio.) Verteidiger Colin Miller (2x1,85 Mio.)

Detroit Red Wings

Stürmer Dominik Kubalik (2x2,5 Mio.)

(2x2,5 Mio.) Stürmer David Perron (2x4,75 Mio.)

(2x4,75 Mio.) Stürmer Marco Kasper (3x0,95 Mio. ELC)

(3x0,95 Mio. ELC) Stürmer Andrew Copp (5x5,63 Mio.)

(5x5,63 Mio.) Verteidiger Ben Chiarot (4x4,75 Mio.)

(4x4,75 Mio.) Verteidiger Olli Määtä (1x2,25 Mio.)

(1x2,25 Mio.) Goalie Ville Husso (3x4,75 Mio.)

Edmonton Oilers

Goalie Jack Campbell (5x5 Mio.)

(5x5 Mio.) Verteidiger Brett Kulak (4x2,75 Mio.)

(4x2,75 Mio.) Stürmer Evander Kane (4x5,13 Mio.)

(4x5,13 Mio.) Stürmer Greg McKegg (2x0,76 Mio.)

Florida Panthers

Stürmer Nick Cousins (2x1,1 Mio.)

(2x1,1 Mio.) Stürmer Colin White (1x1,2 Mio.)

(1x1,2 Mio.) Verteidiger Anthony Bitetto (1x0.75 Mio.)

(1x0.75 Mio.) Goalie Alex Lyon (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Verteidiger Marc Staal (1x0,75 Mio.)

Los Angeles Kings

Stürmer Kevin Fiala (7x7,88 Mio.)

(7x7,88 Mio.) Stürmer Adrian Kempe (4x5,5 Mio.)

(4x5,5 Mio.) Stürmer Brendan Lemieux (1x1,35 Mio.)

(1x1,35 Mio.) Verteidiger Alexander Edler (1x1,5 Mio.)

(1x1,5 Mio.) Stürmer Carl Grundström (2x1,3 Mio.)

(2x1,3 Mio.) Stürmer Lias Andersson (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Goalie Phoenix Copley (1x0,83 Mio.)

Minnesota Wild

Filip Gustavson (1x0,8 Mio.) von den Ottawa Senators für Cam Talbot

(1x0,8 Mio.) von den Ottawa Senators für Goalie Marc-André Fleury (2x3,5 Mio.)

(2x3,5 Mio.) Stürmer Nic Petan (2x0,76 Mio.)

(2x0,76 Mio.) Verteidiger Andrej Sustr (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Stürmer Brandon Baddock (1x0,75 Mio.)

Montreal Canadiens

Stürmer Juraj Slafkovsky (3x0,95 Mio. ELC)

(3x0,95 Mio. ELC) Verteidiger Madison Bowey (1x0,75 Mio.)

Nashville Predators

Stürmer Filip Forsberg (8x8,5 Mio.)

New Jersey Devils

Stürmer Erik Haula (1x2,4 Mio.) von den Boston Bruins für Stürmer Pavel Zacha

(1x2,4 Mio.) von den Boston Bruins für Stürmer Stürmer Ondrej Palat (5x6 Mio.)

(5x6 Mio.) Verteidiger Brendan Smith (2x1,1 Mio.)

New York Islanders

Verteidiger Sebastian Aho (2x0,83 Mio.)

New York Rangers

Stürmer Vincent Trocheck (7x5,63 Mio.)

(7x5,63 Mio.) Goalie Jaroslav Halak (1x1,5 Mio.)

(1x1,5 Mio.) Goalie Louis Domingue (2x0,75 Mio.)

Ottawa Senators

Stürmer Alex DeBrincat (1x6,4 Mio.) von den Chicago Blackhawks für drei Draft-Picks

(1x6,4 Mio.) von den Chicago Blackhawks für drei Draft-Picks Goalie Cam Talbot (1x3,7 Mio.) von den Minnesota Wild für Goalie Filip Gustavson

(1x3,7 Mio.) von den Minnesota Wild für Goalie Stürmer Claude Giroux (3x6,5 Mio.)

Philadelphia Flyers

Stürmer Nicolas Deslauriers (4x1,75 Mio.)

(4x1,75 Mio.) Verteidiger Tony DeAngelo (2x5 Mio.)

(2x5 Mio.) Verteidiger Justin Braun (1x1,75 Mio.)

(1x1,75 Mio.) Goalie Troy Grosenick (1x0,75 Mio.)

Pittsburgh Penguins

Verteidiger Kris Letang (6x6,1 Mio.)

(6x6,1 Mio.) Stürmer Evgeni Malkin (4x6,1 Mio.)

(4x6,1 Mio.) Goalie Casey DeSmith (2x1,8 Mio.)

(2x1,8 Mio.) Stürmer Rickard Rakell (6x5 Mio.)

(6x5 Mio.) Verteidiger Pierre-Olivier Joseph (2x0,83 Mio.)

(2x0,83 Mio.) Stürmer Josh Archibald (1x0,9 Mio.)

(1x0,9 Mio.) Verteidiger Jan Rutta (3x2,75 Mio.)

San Jose Sharks

Stürmer Steven Lorentz (RFA) und Goalie Eetu Mäkiniemi (AHL) von den Carolina Hurricanes für Verteidiger Brent Burns und Stürmer Lane Pederson .

(RFA) und Goalie (AHL) von den Carolina Hurricanes für Verteidiger und Stürmer . Stürmer Oskar Lindblom (2x2,5 Mio.)

(2x2,5 Mio.) Stürmer Nico Sturm (3x2 Mio.)

Seattle Kraken

Goalie Martin Jones (1x2 Mio.)

(1x2 Mio.) Verteidiger Justin Schultz (2x3 Mio.)

(2x3 Mio.) Stürmer Shane Wright (3x0,95 Mio. ELC)

(3x0,95 Mio. ELC) Stürmer André Burakovsky (5x5,5 Mio.)

(5x5,5 Mio.) Goalie Magnus Hellberg (1x0,75 Mio.)

St. Louis Blues

Stürmer Robert Thomas (8x8,13 Mio.)

(8x8,13 Mio.) Goalie Thomas Greiss (1x1,25 Mio.)

(1x1,25 Mio.) Stürmer Noel Acciari (1x1,25 Mio.)

Tampa Bay Lightning

Verteidiger Mikhail Sergachev (8x8,5 Mio.)

(8x8,5 Mio.) Stürmer Anthony Cirelli (8x6,25 Mio.)

(8x6,25 Mio.) Verteidiger Erik Cernak (8x5,2 Mio.)

(8x5,2 Mio.) Verteidiger Ian Cole (1x3 Mio.)

(1x3 Mio.) Stürmer Vladislav Namesnikov (1x2,5 Mio.)

(1x2,5 Mio.) Verteidiger Haydn Fleury (2x0,76 Mio.)

Toronto Maple Leafs

Goalie Matt Murray (2x4,7 Mio.) und zwei Draft-Picks von den Ottawa Senators für Future Considerations (nichts).

(2x4,7 Mio.) und zwei Draft-Picks von den Ottawa Senators für Future Considerations (nichts). Stürmer Denis Malgin (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Goalie Ilya Samsonov (1x1,8 Mio.)

(1x1,8 Mio.) Stürmer Nicolas Aubé-Kubel (1x1 Mio.)

Vancouver Canucks

Stürmer Ilya Mikheyev (4x4,75 Mio.)

(4x4,75 Mio.) Stürmer Brock Boeser (3x6,65 Mio.)

(3x6,65 Mio.) Stürmer Curtis Lazar (3x1 Mio.)

(3x1 Mio.) Goalie Colin Delia (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Stürmer Andrei Kuzmenko (1x0,95 Mio. ELC)

Vegas Golden Knights

Stürmer Reilly Smith (3x5 Mio.)

(3x5 Mio.) Goalie Michael Hutchinson (1x0,75 Mio.)

(1x0,75 Mio.) Stürmer Brett Howden (1x1,5 Mio.)

Washington Capitals

Stürmer Connor Brown (1x3,6 Mio.) von den Ottawa Senators für einen Draft-Pick.

(1x3,6 Mio.) von den Ottawa Senators für einen Draft-Pick. Goalie Darcy Kuemper (5x5,25 Mio.)

(5x5,25 Mio.) Goalie Charlie Lindgren (3x1,1 Mio.)

(3x1,1 Mio.) Verteidiger Erik Gustafson (1x0,8 Mio.)

(1x0,8 Mio.) Stürmer Marcus Johansson (1x1,1 Mio.)

Winnipeg Jets