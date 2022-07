ZSC Lions verlieren ihren Topskorer – Malgin kehrt zu Toronto zurück

«Mein Führungsstil hat versagt» – Nati-Trainer Nielsen gibt vor Schweden-Spiel Fehler zu

Das Magen-Darm-Drama scheint vor dem Spiel gegen Schweden fast überstanden, dafür übt Nationaltrainer Nils Nielsen weiter Selbstkritik.

Es ist eigentlich ein gewohnter Anblick vor einem Spiel an einer EM-Endrunde. Aber an diesem Dienstagnachmittag ist der Einmarsch der Schweizer Nationalspielerinnen in die Bramall Lane in Sheffield ein erfreulicher Anblick. Noch bis am Mittag war unklar, ob das Nationalteam nach dem Magen-Darm-Chaos überhaupt an den Spielort reisen kann. Neun Spielerinnen und elf Staffmitglieder sind in den letzten Tagen an einem Virus erkrankt.