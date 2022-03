Wick knöpft sich Nygren nach dessen Check gegen Forrer vor. Bild: keystone

Nächster Brutalo-Check eines HCD-Spielers – Nygren knockt Rappi-Forrer aus

In den Playoff-Viertelfinals der National League kämpft der HC Davos gegen das Ausscheiden. Nach drei Spielen der Best-of-Seven-Serie lagen die Bündner gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 0:3 Niederlagen zurück.

Im Spiel der vielleicht letzten Chance führten die Davoser am Donnerstagabend zu Beginn des Mitteldrittels, als sich eine hässliche Szene ereignete. Der Schwede Magnus Nygren checkte Sandro Forrer hart gegen den Kopf. Eine Fünf-Minuten-Strafe und eine Spieldauerdisziplinarstrafe waren die Folge für den HCD-Verteidiger.

Der üble Check von Magnus Nygren. Video: SRF

Auch für Forrer ging es zunächst nicht weiter. Er konnte sich auf eigenen Beinen in Richtung Kabine begeben. Wenig später zeigten Fernsehbilder, wie der Mannschaftsarzt des HC Davos schnellen Schrittes dorthin eilte. «MySports»-Kommentator Jann Billeter sagte im Schlussabschnitt, er habe die Information erhalten, dass Forrer in Davos in den Spital gebracht wurde.

Davos überstand die Unterzahl ohne Gegentreffer. Die Partie läuft noch. Hier kannst du sie im Liveticker verfolgen.

Schon im letzten Spiel der beiden Mannschaften sorgte der von Christian Wohlwend trainierte HC Davos mit einem hässlichen Foul für Aufsehen. Jannik Canova, der nur für einen Einsatz aufs Eis beordert wurde, nahm Rappis Topskorer Gian-Marco Wetter mit einem üblen Check aus dem Spiel. Wetter kann heute Abend nicht spielen. (ram)