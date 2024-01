Josi schreibt Geschichte, aber verliert – Fiala feiert Sieg mit 11. Saisontreffer

Kevin Fiala feierte mit den Los Angeles Kings einen 2:1-Sieg gegen die New York Rangers. Mit seinem elften Saisontreffer hatte der Ostschweizer sein Team kurz vor der ersten Pause in Führung gebracht.

Favoriten geben sich keine Blösse: Sabalenka, Gauff, Sinner und Djokovic gewinnen

Vorjahressieger Novak Djokovic blieb bei seinem dritten Auftritt am diesjährigen Australien Open zum ersten Mal ohne Satzverlust. Nachdem der Weltranglistenerste in seinem Erst- und Zweitrundenspiel Mühe bekundet hatte, blieb er gegen den als Nummer 30 gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry stets souverän. Nach knapp zweieinhalb Stunden stand der Achtelfinaleinzug des grossen Favoriten mit einem 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) fest – es war für Djokovic in seinem 100. Match in Melbourne der 31. Sieg in Folge.