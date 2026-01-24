sonnig
Roman Josi mit 1000. NHL-Spiel – er ist der Franz Beckenbauer im Hockey

Roman Josi (59) a réussi un assist pour son 1000e match en saison régulière
1000 NHL-Spiele hat Roman Josi nun absolviert.Bild: fxp-fr-sda-rtp
Eismeister Zaugg

Roman Josi – der Beckenbauer des Hockeys

Roman Josi (35) erreicht als zweiter Schweizer nach Nino Niederreiter (33) die Marke von 1000 NHL-Spielen. Er hat noch nie für ein anderes NHL-Team als Nashville gespielt. Er ist ein Glücksfall für Nashville – und die Stadt ein Glücksfall für ihn.
24.01.2026, 09:0024.01.2026, 16:51
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Roman Josi? Sein göttliches Talent entdeckt als erster und vor allen anderen SCB-Trainer John Van Boxmeer im Herbst 2006. Als noch (fast) niemand in unserem Hockey den Namen des späteren NHL-Titanen kennt. Roman Josi ist 16, schmal, fast unauffällig. Der SCB-Bandengeneral ist hingerissen. «F… great.» Sprachliche Feinmechanik war nie seine Kernkompetenz. Aber ein Auge für Talente hatte er schon damals. Nach seiner Trainer-Karriere wird er als Scout arbeiten.

Der Berner Coach John Van Boxmeer im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League A zwischen dem EV Zug und dem SC Bern, am Dienstag, 4. Dezember 2007 in der Hertihalle von Zug. (KEYSTONE/ Photop ...
Ex-SCB-Trainer John van Boxmeer.Bild: PHOTOPRESS

Zwanzig Jahre sind seither vergangen. Roman Josi ist heute nicht nur einer der besten Verteidiger der Welt und das Gesicht einer Organisation in der wichtigsten Liga. Er ist in Nashville Captain, Fixstern, Kompass. Einer, an dem sich alles ausrichtet.

Nicht Einschüchterung und Wucht prägten sein Spiel. Sondern Präsenz, Eleganz und Dominanz. Ein Franz Beckenbauer des Hockeys. Einer, der nicht zerstört, sondern ordnet und kreiert. Und der – um beim Fußball zu bleiben – aus der Tiefe des Raumes kommt wie einst Günter Netzer. Inzwischen seit tausend Spielen.

So herzig verkündet Josis Bube vor dem 1000. NHL-Spiel des Papis die Aufstellung

Roman Josi ist ein Glücksfall für Nashville – und Nashville ein Glücksfall für Roman Josi. Diese Stadt ist eine Welt für sich. Die Marketingabteilungdes Klubs pflegt das Image der rauen Kerle: «Welcome to Smashville». Doch die Härte bleibt kontrolliert, beinahe brav. Sie ist weit entfernt vom bösen Haudegen-Hockey. Es ist Roman Josis Glück, dass er im «Langnau der NHL» gelandet ist. Nashville zählt rund 600'000 Einwohner. Für amerikanische Verhältnisse eine Kleinstadt. Und hier fühlt sich ein Berner seit 1000 Spielen zuhause. 1000 Spiele für den gleichen Klub haben bisher in der Geschichte der NHL (seit November 1917) erst neun Spieler bestritten: Gordie Howe, Alex Delvecchio, Steve Yzerman und Nicklas Lidstrom für Detroit, Patrice Bergeron für Boston, Sidney Crosby für Pittsburgh, Alex Owetschkin für Washington, Steven Stamkos für Tampa und Anze Kopitar für die Kings.

Neon Nightlife Buzz on Broadway Nashville Eye-Level View Bustling Nashville nightlife: vibrant neon lights illuminate Broadway Street as crowds enjoy iconic honky-tonks like The Stage and Robert s Wes ...
Nashville gilt als Zentrum der Country-Musik und wird «Music City» genannt.Bild: www.imago-images.de

Roman Josi wird bis 2028 über achtzig Millionen Dollar verdient haben. Der Reichtum hat seine Seele nicht berührt. Er bleibt leise, freundlich, demütig, bescheiden, gelassen. Keine Spur von Arroganz. So sind die ganz Grossen. Sie tragen ihre Bedeutung wie einen gut geschnittenen Mantel: elegant, wärmend, unaufdringlich.

Roman Josi ist nach Nino Niederreiter der zweite Schweizer, der die Schallmauer von tausend NHL-Spielen durchbricht, Niederreiters 1000 Spiele verteilen sich auf fünf Klubs: die Islanders, Minnesota, Carolina, Nashville – hier war er eine Saison (2022/23) Josis Teamkollege – und Winnipeg. In ihrer bodenständigen, bescheidenen Art sind sie sehr ähnlich, auf dem Eis aber völlig verschieden. Niederreiter ist der Powerstürmer, der sich ins Spiel hineinschmirgelt. Verteidiger Josi umarmt es als Dominator über Zeit und Raum. Der eine wie Sandpapier, der andere wie Seide. Wer ist nun der Grösste unserer Geschichte? Nino Niederreiter oder Roman Josi?

Nashville Predators&#039; Filip Forsberg, center, celebrates after his goal with teammates Roman Josi (59) and Nino Niederreiter (22) during the first period of an NHL hockey game against the Carolina ...
Eine Saison lang waren Roman Josi (l.) und Nino Niederreiter (r.) in Nashville Teamkollegen.Bild: keystone

Die Frage ist respektlos. Wir verneigen uns vor zwei Spielerpersönlichkeiten, die mit ihrem Auftreten neben dem Eis noch mehr für das Ansehen unseres Hockeys tun als mit Toren und Assists auf dem Eis.

Eismeister Zaugg
1000 NHL-Spiele und 4 WM-Finals – der grösste Schweizer Spieler der Geschichte?
Mehr Eishockey:
