bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Mit Absicht Gelb geholt? Bayerns Kimmich redet sich geschickt raus

epa12810331 Bayern Munich&#039;s Joshua Kimmich (L) and teammates celebrate afte their victory in the UEFA Champions League round of 16 1st leg soccer match between Atalanta BC and FC Bayern Munich at ...
Kimmich (links) und Co. feiern mit dem Gästeblock.Bild: keystone

Mit Absicht Gelb geholt? Bayerns Kimmich gibt das Unschuldslamm – aus gutem Grund

Schon im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta machte der FC Bayern München die nächste Runde in der Champions League so gut wie klar. Zwei Spieler der Deutschen nutzten das für einen cleveren Schachzug.
11.03.2026, 07:3411.03.2026, 07:34
Nils Kögler / t-online
Ein Artikel von
t-online

Mit 6:1 gewann Bayern München sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Nach drei Toren in der ersten und drei Toren in der zweiten Halbzeit herrschten früh klare Verhältnisse. Im Rückspiel vor heimischer Kulisse am kommenden Mittwoch hat der deutsche Rekordmeister kaum noch etwas zu befürchten, steht mit einem Bein bereits im Viertelfinal.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Diese komfortable Ausgangsposition nutzten mit Joshua Kimmich und Michael Olise gleich zwei Leistungsträger der Münchner für einen cleveren Schachzug. Beide hatten in der bisherigen Champions-League-Saison bereits zwei Gelbe Karten gesehen. Bei einem dritten Gelben Karton sind die Spieler in der «Königsklasse» für eine Partie gesperrt.

Zweimal Gelb für Zeitspiel

Das wussten Kimmich und Olise – und schienen sich gegen Atalanta deshalb absichtlich ihre dritte Gelbe Karte abzuholen. Der Gedanke dahinter: Lieber das sportlich wohl unbedeutende Rückspiel verpassen und das Karten-Konto wieder auf null setzen, als eine Sperre im weiteren Verlauf der Champions League zu riskieren.

Olise liess sich bei der Ausführung eines Corners in der 77. Minute aufreizend viel Zeit, bis Schiedsrichter Espen Eskas ihm die Gelbe Karte für Spielverzögerung zeigte. Kimmich verfolgte nur sechs Minuten später eine ähnliche Strategie, als er die Ausführung eines Freistosses so lange verzögerte, bis Gegenspieler Yunus Musah aufgebracht in ihn hineinlief. Schiedsrichter Eskas zeigte beiden Spielern Gelb.

«An sich war es unnötig»

Nach dem Spiel wollte Kimmich von einer angeblichen Taktik aber nichts wissen, präsentierte sich ganz unschuldig. «An sich war es unnötig», sagte der Mittelfeldakteur über seine Verwarnung bei Amazon Prime. Er habe bei der Ausführung des Freistosses lediglich lange nach einer Anspielstation suchen müssen, um nicht ins Pressing des Gegners zu spielen. «Ich glaube, wenn der gegnerische Spieler nicht auf mich zustürmt, gibt er vielleicht auch nicht die Gelbe Karte. Ich wollte da gerade den Ball herausspielen. An sich war es dann zu spät, ärgerlich», so Kimmich weiter.

Kimmich nach dem 6:1-Sieg.Video: YouTube/ran Bundesliga

Amazon-Prime-Experte Mats Hummels glaubte ihm jedoch kein Wort. «Ich bin beeindruckt», sagte er. «Sportlich fantastisch von ihm, aber jetzt die Erklärung für das lange Brauchen beim Freistoss gefällt mir noch besser», so Hummels mit einem Lachen. «Ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist.»

Hummels kannte aber auch den Grund für den vermeintlichen Schwindel Kimmichs: «Ich verstehe auch, warum er jetzt dieses Statement bringt», so der Ex-BVB-Verteidiger. Kimmich habe lediglich eine Bestrafung vermeiden wollen. In der Tat kann die UEFA einen Spieler dafür sperren, wenn er sich mit Absicht eine Gelbe Karte einhandelt. Im Jahr 2019 wurde etwa der damalige Real-Madrid-Verteidiger Sergio Ramos für genau diese Taktik zwei Spiele gesperrt.

Hummels lobte Kimmich deshalb für sein Flunkern: «Alles richtig gemacht, Josh.» (ram/t-online)

Tottenhams Goalie-Debakel – Bayern deklassieren Atalanta – Barça mit spätem Ausgleich
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die neuen Apple-Emojis aus
1 / 10
So sehen die neuen Apple-Emojis aus

Schatztruhe
quelle: emojipedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nach Angriff auf Ölraffinerie: Gefahr durch sauren Regen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Jetzt ist es fix: Alessandro Vogt verlässt den FCSG im Sommer Richtung Bundesliga
Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, doch nun ist es auch offiziell bestätigt: Shootingstar Alessandro Vogt verlässt den FC St.Gallen im kommenden Sommer und wird in die Bundesliga wechseln. Wie der Ostschweizer Klub bestätigt, wird der 21-Jährige sich dann der TSG Hoffenheim anschliessen.
Zur Story