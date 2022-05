Tschechien-Captain Roman Cervenka wird nach seinem 4:3 in einer Jubeltraube begraben. Bild: keystone

Dank Pastrnak und Cervenka – Tschechien schafft Wende gegen USA und holt WM-Bronze

Spiel um Platz 3

Tschechien – USA 5:3

Tschechien gewinnt zum ersten Mal seit 2012 eine WM-Medaille im Eishockey. Die Osteuropäer wenden im Spiel um Platz 3 ein 1:3 in ein 8:4.

Die drei Tore vom 2:3 (33.) zum 5:3 (44.) schossen die Tschechen zu Beginn des letzten Drittels innerhalb von 166 Sekunden. Für das 4:3 zeichnete Captain Roman Cervenka nach einem gewonnenen Bully von David Krejci verantwortlich. Der Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers erzielte seinen fünften Treffer an dieser WM. Beim 8:4 des dreifachen Torschützen David Pastrnak 27 Sekunden vor dem Ende liess sich der 36-Jährige den 17. Skorerpunkt am Turnier in Finnland gutschreiben, womit er diese Wertung vor dem Final mit vier Punkten Vorsprung anführt.

Cervenka nahm zum neunten Mal an einer WM teil und gewann zum dritten Mal nach Gold 2010 sowie Bronze 2011 eine Medaille. Er erlebte allerdings auch die beiden Niederlagen in den Partien um Rang 3 2014 und 2015. Vor sieben Jahren setzte es gegen die USA ein 0:3 ab. Es war zu spüren, wie wichtig ihm wie auch dem gesamten Team diese Medaille war.

Die Tschechen hatten nach dem Achtelfinal-Out an den Olympischen Spielen gegen die Schweiz (2:4) erstmals einen ausländischen Trainer angestellt, den Finnen Kari Jalonen, der den SC Bern 2017 und 2019 zum Meistertitel geführt hat. Das zahlte sich nun aus, sehr zur Freude des Publikums.

Tschechien - USA 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

Tampere. - 9737 Zuschauer. - SR Heikkinen/Lawrence (FIN/CAN), Sormunen/van Oosten (FIN/CAN).

Tore: 10. Kuhlmann (Meyers, Peeke) 0:1. 13. Gaudette (Boldy, Tynan/Ausschluss Cernoch) 0:2. 16. Cernoch (Flek, Stransky) 1:2. 20. (19:47) Kuhlman (Schmidt, Lafferty/Ausschluss Peeke!) 1:3. 33. Smejkal (Sklenicka, Kundratek) 2:3. 41. (40:51) Pastrnak (Hertl, Zohorna) 3:3. 43. (42:29) Cervenka (Krejci) 4:3. 44. (43:37) Pastrnak (Jordan, Hertl) 5:3. 55. Kampf (Smejkal/Ausschluss Hertl) 6:3. 59. Kampf (Simek) 7:3 (ins leere Tor). 59. Bordeleau (Watson, Hayden) 7:4. 60. Pastrnak (Hertl, Cervenka/Ausschluss Lafferty) 8:4.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Tschechien, 4mal 2 Minuten gegen die USA.

Tschechien: Vejmelka/Langhamer (ab 21.); Hronek, Kempny; Kundratek, Scotka; Sklenicka, Simek; Jordan; Pastrnak, Krejci, Cervenka; Zohorna, Hertl, Blümel; Vrana, Kampf, Smejkal; Stransky, Cernoch, Flek.

USA: Swayman; Jones, Hughes; Peeke, Schmidt; Lafferty; Boldy, Hartman, Galchenyuk; Bellows, Tynan, Gaudette; Kuhlman, Meyers, Farrell; Watson, Lettieri, Hayden; Bordeleau; Barber.

Bemerkungen: 15. Lattenschuss Hughes. - Timeout USA (43.). - USA von 54:57 bis 58:08 ohne Goalie. - Schüsse: Tschechien 33 (6-9-18); USA 24 (8-9-7). - Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/4; USA 1/3. (pre/sda)