Akira Schmid in den Katakomben des Wells Fargo Center in Philadelphia. Bild: keystone

Mit Schmid im Tor können die Devils nicht verlieren

Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 2:3

Akira Schmid (New Jersey): 31 Paraden, 93,9 %.

Nico Hischier (New Jersey): 1 Schuss, TOI 19:33 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 20:56 Min.



Akira Schmid bleibt auf Erfolgskurs. Der 22-jährige Goalie aus dem Emmental stand zum fünftem Mal für die New Jersey Devils im Tor und verliess das Eis zum fünften Mal als Sieger. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen Philadelphia Flyers zeigte Schmid 31 Paraden. In dieser Saison hat er eine brillante Fangquote von 94,9 Prozent, er erhielt lediglich 1,42 Gegentore pro Spiel.

Schmid, der zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt wurde, feierte zusammen mit Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler den 11. Auswärtssieg in Folge. Sofern die Devils in dieser Serie das Dutzend voll machen, erhöhen sie nicht nur die klubinterne Bestmarke, sondern sie egalisieren den NHL-Rekord. New Jersey befindet sich im Hoch: Nach 25 Partien steht es bei 20 Siegen. Letzte Saison waren für 20 Erfolge 56 Spiele notwendig gewesen.

Schmids Gegenüber Carter Harter lobte den jungen Schweizer indirekt. «Wir haben über die gesamten 60 Minuten ein tolles Spiel gemacht, letzten Endes kommt es dann nur auf die Torhüterleistung an», sagte Hart.

Schmid wurde gefragt, was ihn in den letzten Minuten der Partie durch den Kopf gegangen sei. «Es einfach nur durchstehen», meinte der Goalie, «irgendwie überleben.»

Ottawa Senators – San Jose Sharks 5:2

Timo Meier (San Jose): 6 Schüsse, 1 Assist, TOI 19:48 Min.

Von den zahlreichen Schweizer Spielern, die in der Nacht auf Sonntag im Einsatz standen, äufnete einzig Timo Meier sein Skorer-Konto. Der Appenzeller stand im Auswärtsspiel gegen die Ottawa Senators bei der 1:0-Führung als Passgeber in der Powerplay-Formation der San Jose Sharks.

Das Team aus San Jose verlor allerdings noch 2:5 und kassierte die siebente Niederlage in den letzten neun Partien. Die persönliche Bilanz von Meier fällt hingegen positiv aus. Er hat nun 12 Tore und 12 Assists auf seinem Konto. Von den Schweizern weisen einzig Kevin Fiala (28 Skorerpunkte) und Hischier (26) höhere Werte auf. (ram/sda)