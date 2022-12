Isacco Dotti von Ambri-Piotta freut sich über einen Treffer zum 1:1. Bild: keystone

Siege für das Spitzen-Trio –Fribourg-Gottéron stoppt Niederlagenserie

Das Spitzentrio der National League, Genève-Servette, Biel und die ZSC Lions, festigt seine Position mit Siegen. Für Biel ist es der vierte im Monat Dezember.

Biel – Davos 3:2

Die Vorentscheidung mehrmals auf dem Stock hatte auch der HC Davos, der beim Gastspiel in Biel im Mitteldrittel 2:1 führte und auf das dritte Tor drückte. In doppelter Überzahl trafen sie jedoch nur zwei Mal die Torumrandung. Kaum war das Heimteam wieder komplett, scheiterte Marc Wieser erneut am Pfosten. Das rächte sich.

Biel drehte im letzten Drittel mit Toren durch Damien Brunner (53.) und Jere Sallinen (56.) die Partie und feierte mit 3:2 den fünften Sieg im sechsten Match in diesem Monat. Damit endete auch das dritte Duell dieser beiden Teams mit einem Heimsieg.

Biels Riley Sheahan (rechts) und Marc Wieser vom Team Davos im Zweikampf. Bild: keystone

Biel - Davos 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

5960 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Tscherrig, Steenstra (CAN)/Schlegel

Tore: 2. Ambühl (Nordström, Rasmussen) 0:1. 22. Künzle (Cunti) 1:1. 27. Nussbaumer (Schmutz) 1:2. 53. Brunner (Hischier, Rajala/Powerplaytor) 2:2. 56. Sallinen (Olofsson) 3:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Stránský.

Biel: Rytz; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Delémont, Forster; Stampfli; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Froidevaux, Sheahan, Hischier; Tanner.

Davos: Senn; Nygren, Dahlbeck; Dominik Egli, Paschoud; Fora, Jung; Barandun, Wellinger; Stránský, Corvi, Chris Egli; Ambühl, Rasmussen, Nordström; Wieser, Prassl, Knak; Schmutz, Nussbaumer, Bristedt.

Bemerkungen: Biel ohne Schneeberger und Säteri (beide verletzt), Davos ohne Frehner (verletzt). Davos ab 57:15 ohne Torhüter.

Kloten – Ajoie 5:3

Kloten setzt sich im Duell der Aufsteiger der vergangenen zwei Saisons gegen Ajoie mit 5:3 durch.

Kloten führte nach 21 Minuten bereits vorentscheidend mit 4:1. Der schwedische Verteidiger Lucas Jonsson-Ekestahl war Doppeltorschütze und bereitete einen der beiden Überzahltreffer der Gastgeber vor. Auch Eigengewächs und Rückkehrer Keanu Derungs überzeugte bei den Zürcher Unterländern erneut. Der 20-jährige Stürmer mit Bündner Wurzeln erzielte im dritten Spiel seit seinem Wechsel aus Genf das zweite Tor. Derungs erzielte das 1:0 und bereitete dazu das 3:1 in Überzahl von Dario Meyer vor.

Ajoie kassierte trotz einem Aufbäumen die 14. Niederlage in Folge. Und dies im ersten Spiel unter dem bis Saisonende als Headcoach eingesprungenen Sportchef Julien Vauclair. Der langjährige Nationalverteidiger von Lugano war schon im letzten Februar als Trainer bei den Jurassiern eingesprungen.

Tumult vor Klotens Tor am 20. Dezember 2022. Bild: keystone

Kloten - Ajoie 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)

5042 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Dipietro, Gnemmi/Stalder.

Tore: 5. Keanu Derungs (Peltonen) 1:0. 11. Ekestahl-Jonsson (Aaltonen) 2:0. 16. (15:43) Huber (Pouilly, Macquat/Unterzahltor!) 2:1. 17. (16:41) Meyer (Keanu Derungs/Powerplaytor) 3:1. 21. (20:40) Ruotsalainen (Aaltonen, Ekestahl-Jonsson/Powerplaytor) 4:1. 42. Frossard (Schmutz) 4:2. 58. Gauthier (Gauthier-Leduc, Bakos/Powerplaytor) 4:3 (ohne Torhüter). 60. (59:44) Obrist 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Ang; Devos.

Kloten: Metsola; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Capaul, Kellenberger; Steiner, Nodari; Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Keanu Derungs, Meyer, Simic; Obrist, Ness, Loosli; Bougro.

Ajoie: Wolf; Pouilly, Brennan; Rouiller, Pilet; Gauthier-Leduc, Fey; Thiry, Hauert; Bakos, Frossard, Kohler; Asselin, Devos, Schmutz; Vouillamoz, Gauthier, Bozon; Huber, Macquat, Arnold.

Bemerkungen: Kloten ohne Kindschi, Lindemann und Schmaltz (alle verletzt), Ajoie ohne Ian Derungs, Garessus, Hazen, Romanenghi und Sciaroni (alle verletzt). Ajoie von 56:23 bis 57:21 und 57:31 bis 59:45 ohne Torhüter.

Ambri – Zug 5:4 n.V.

Ebenfalls einen verrückten Abend erlebte Ambri-Piotta, das zuhause gegen Meister Zug bis zur 51. Minute 2:4 zurück lag, sich letztlich aber 5:4 nach Verlängerung durchsetzte.

Die Freude über den Ausgleich zum 4:4 ist gross bei Andre Heim von Ambri-Piotta. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Zug 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) n.V.

6147 Zuschauer. - SR Ströbel/Wiegand, Cattaneo/Duc.

Tore: 5. (4:06) Simion (O'Neill) 0:1. 6. (5:34) Isacco Dotti (Grassi, Zwerger) 1:1. 12. Spacek (Virtanen, Zwerger/Powerplaytor) 2:1. 26. Hofmann (Kreis, Cehlarik/Powerplaytor) 2:2. 29. Geisser (Simion) 2:3. 45. O'Neill (Cehlarik, Hofmann/Powerplaytor) 2:4. 51. Fohrler (Pestoni, Spacek) 3:4. 55. Heim (Bürgler) 4:4. 62. Spacek (Pestoni, Virtanen) 5:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Kovar.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Burren; Fohrler, Fischer; Wüthrich, Isacco Dotti; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Spacek, Formenton; Trisconi, Grassi, Zwerger; Hofer, McMillan, Marchand.

Zug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Geisser, Nussbaumer; Kreis, Stadler; Vogel; Simion, O'Neill, Hofmann; Zehnder, Senteler, Cehlarik; Martschini, Kovar, Herzog; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Allenspach.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Chlapik und Kostner (beide verletzt), Zug ohne Gross, Hansson, Hollenstein und Klingberg (alle verletzt).

Fribourg – Lugano 7:4

Der Sinkflug von Fribourg-Gottéron ist vorerst gestoppt. In der torreichsten Partie der Runde gaben die Freiburger gegen Lugano einen 3:1- und 4:3-Vorsprung preis, ehe sie den Sieg mit drei Powerplay-Toren zwischen der 55. und 59. Minute sicherstellten. Den zuvor letzten «Dreier» feierte die Mannschaft von Trainer und Sportchef Christian Dubé am 26. November in Lausanne (4:3).

Damals waren die Freiburger hinter Servette und Biel noch Tabellendritter, nach dem jüngsten Erfolgserlebnis konnten sie den Fall aus den Top 8 verhindern. Lugano ist zwar Tabellenvorletzter, liegt allerdings nur zwei Punkte hinter dem zehntplatzierten Ambri-Piotta zurück.

Janne Kuokkanen (links) gegen Luganos Elia Riva. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Lugano 7:4 (0:1, 3:2, 4:1)

8943 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Mollard, Altmann/Huguet.

Tore: 3. Gerber 0:1. 22. Kuokkanen (Gunderson, Mottet/Powerplaytor) 1:1. 24. Gunderson (Jörg) 2:1. 28. Marchon (Dufner) 3:1. 33. Thürkauf (Connolly, Alatalo) 3:2. 37. Marco Müller (Andersson, Arcobello/Powerplaytor) 3:3. 52. (51:13) Mottet (Rask) 4:3. 52. (52:00) Granlund (Arcobello, Zanetti) 4:4. 55. Kuokkanen (Gunderson, Mottet/Powerplaytor) 5:4. 59. (58:09) Schmid (Bertschy, De la Rose/Powerplaytor) 6:4. 59. (58:50) Sprunger (Desharnais, Jecker/Powerplaytor) 7:4 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 4mal 2 plus 5 Minuten (Josephs) plus Spieldauer (Josephs) gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Desharnais; Connolly.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Jecker; Sutter, Dufner; Diaz, Chavaillaz; Seiler; Sprunger, Desharnais, Kuokkanen; Schmid, De la Rose, Sörensen; Bertschy, Rask, Mottet; Marchon, Walser, Jörg; Bykov.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Mirco Müller; Andersson, Riva; Wolf, Guerra; Villa; Zanetti, Arcobello, Granlund; Connolly, Thürkauf, Carr; Fazzini, Marco Müller, Herburger; Gerber, Morini, Josephs; Bedolla.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra und Vainio (beide verletzt), Lugano ohne Patry und Walker (beide verletzt). Lugano von 58:16 bis 58:50 ohne Torhüter.

Lausanne – Bern 5:2

Es bleibt dabei: Der SC Bern kann in Lausanne nicht gewinnen. Das 2:5 war für den SCB bereits die achte Niederlage in Folge in der Waadt. Ausschlaggebend für die erste Berner Pleite im Dezember nach zuletzt vier Siegen war eine Fünfminuten-Strafe gegen Cody Goloubef zu Beginn des Mitteldrittels.

Der kanadische Verteidiger rächte sich mit einem Revanche-Foul an Michael Raffl, der zuvor mit einem kernigen Check seinen Teamkollegen Benjamin Baumgartner ausser Gefecht gesetzt hatte. Lausanne nutzte das Powerplay mit den Toren zum 1:1 und 2:1 und leitete damit die Wende ein. Mit seinem 524. Match im Dress des LHC avancierte Joël Genazzi beim Heimsieg zum neuen Rekordspieler im Klub.

Marco Pedretti (links) gegen Berns Verteidiger Romain Löffel. Bild: keystone

Lausanne - Bern 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

6507 Zuschauer. - SR Stricker/Hürlimann, Wolf/Burgy.

Tore: 4. DiDomenico (Loeffel) 0:1. 27. (26:47) Gernat (Emmerton/Powerplaytor) 1:1. 28. (27:26) Sekac (Powerplaytor) 2:1. 34. Sekac (Riat) 3:1. 53. DiDomenico (Sceviour, Lindberg/Powerplaytor) 3:2. 60. (59:03) Salomäki (Glauser, Jelovac) 4:2 (ins leere Tor). 60. (59:43) Raffl (Punnenovs) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 1mal 2 plus 5 Minuten (Goloubef) gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Kovacs; DiDomenico.

Lausanne: Punnenovs; Glauser, Genazzi; Gernat, Frick; Jelovac, Marti; Holdener; Kovacs, Emmerton, Salomäki; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Almond, Pedretti; Maillard.

Bern: Manzato; Untersander, Colin Gerber; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Beat Gerber; Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Bader, Scherwey; Fahrni, Sceviour, Ritzmann; Fuss, Baumgartner, Ennis.

Bemerkungen: Lausanne ohne Heldner, Krakauskas, Stephan (alle verletzt) und Panik (überzähliger Ausländer), Bern ohne Gelinas, Mika Henauer, Kahun und Lehmann (alle verletzt). Bern von 58:32 bis 59:03 und 59:38 bis 59:43 ohne Torhüter.

SCRJ – Genf 3:4

Leader Servette verdankte den 4:3-Erfolg bei den Rapperswil-Jona Lakers primär seinen Ausländern. Die Finnen Valtteri Filppula und Teemu Hartikainen sowie zweimal in Überzahl der Kanadier Daniel Winnik erzielten in einer umkämpften Partie die Treffer für die Gäste. Winniks Siegtor fiel erst 79 Sekunden vor dem Ende.

SC Rapperswil-Jona Lakers Jeremy Wick (links) streckt sich nach dem Puck. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Genève-Servette 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

4165 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Nord (SWE), Obwegeser/Meusy.

Tore: 5. Filppula (Winnik, Karrer) 0:1. 18. Hartikainen (Winnik, Filppula) 0:2. 25. Albrecht (Lammer) 1:2. 36. Wick 2:2. 42. (41:20) Winnik (Tömmernes/Powerplaytor) 2:3. 42. (41:54) Moy (Noreau/Powerplaytor) 3:3. 59. Winnik (Tömmernes/Powerplaytor) 3:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 9mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Moy; Filppula.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Noreau, Jordan; Aebischer, Maier; Vouardoux, Profico; Baragano, Sataric; Lammer, Albrecht, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Aberg, Rowe, Cajka; Wick, Dünner, Zangger.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Omark, Pouliot, Hartikainen; Bertaggia, Jooris, Antonietti; Smirnovs.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Djuse, Elsener, Jensen (alle verletzt) und Eggenberger (krank), Genève-Servette ohne Vatanen (verletzt). Rapperswil-Jona Lakers ab 58:50 ohne Torhüter.

Langnau – Zürich 2:4

Die Ilfishalle in Langnau wurde zuletzt zu einer kleinen Festung für die SCL Tigers. Nach den Siegen gegen Kloten, Bern, Fribourg und Biel setzte es für die Emmentaler gegen die ZSC Lions wieder einmal eine Niederlage ab. 2:4 hiess das Verdikt nach 60 Minuten – auch, weil bei den Tigers für einmal die Ausländer nicht für die Musik sorgten.

Kein Team in der Liga ist so sehr auf die Tore des ausländischen Personals angewiesen, wie die Tigers. Drei von vier Toren gehen im Schnitt auf ihr Konto. Am Dienstag traf einzig Marc Michaelis. Der Deutsche verkürzte kurz vor Schluss auf 2:3. Beim ZSC trugen sich mit Alexandre Texier und zwei Mal Juho Lammiko ein Franzose und ein Finne in die Torschützenliste ein.

Da war der Puck im Tor: Tigers Goalie Luca Boltshauser (Mitte). Bild: keystone

SCL Tigers - ZSC Lions 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

4477 Zuschauer. - SR Borga/Urban (AUT), Urfer/Kehrli.

Tore: 13. Texier (Wallmark, Chris Baltisberger) 0:1. 19. Berger (Lepistö) 1:1. 25. Schäppi (Sigrist) 1:2. 51. Lammikko (Hollenstein, Marti) 1:3. 58. Michaelis (Nolan Diem) 2:3 (ohne Torhüter). 60. (59:50) Lammikko (Weber) 2:4 (ins leere Tor). - Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Michaelis; Kukan.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Erni; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Nolan Diem, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Weibel.

ZSC Lions: Waeber; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Trutmann; Chris Baltisberger, Wallmark, Texier; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Azevedo, Dominik Diem, Riedi; Sigrist, Schäppi, Bachofner; Sopa.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Schilt (verletzt), ZSC Lions ohne Andrighetto, Hrubec (beide verletzt) und Roe (krank). SCL Tigers von 56:27 bis 57:21 und 57:54 bis 59:50 ohne Torhüter.