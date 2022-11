Bieler Höhenflug hält gegen Rappi an + Auch Kloten im Hoch + Bern verliert in Lausanne

Der EHC Biel hat das Verlieren verlernt. Bild: keystone

Bieler holt den zehnten Sieg in Serie + Auch Kloten im Hoch + Bern verliert in Lausanne

Ambri-Piotta – Zug 3:7

Der EV Zug feierte in Ambri mit 7:3 den dritten Sieg hintereinander. Der HC Ambri-Piotta verlor die letzten vier Heimspiele und gewann nur eines seiner letzten zehn National-League-Spiele. Die Leventiner führten 1:0 und 3:2. Jan Kovar gelangen fünf Skorerpunkte. Der Tscheche erzielte das 2:1 und das 5:3 für Zug und steuerte drei Assists bei. Erst im Schlussabschnitt zog Zug von 4:3 auf 7:3 klar davon.

Jan Kovar – der Mann des Spiels gegen Ambri. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Zug 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

6652 Zuschauer. - SR Wiegand/Ströbel, Obwegeser/Urfer.

Tore: 7. Bürgler (Spacek, Zwerger/Powerplaytor) 1:0. 11. (10:42) Cehlarik (Klingberg, O'Neill) 1:1. 12. (11:48) Kovar (Kreis) 1:2. 23. Spacek (Bürgler, Kneubuehler) 2:2. 27. (26:13) Burren (Shore, McMillan) 3:2. 28. (27:08) Simion (Kovar, Djoos) 3:3. 31. Simion (Kovar, Hofmann/Powerplaytor) 3:4. 52. Kovar (Simion, Hofmann) 3:5. 57. (56:10) Klingberg (O'Neill, Hansson/bei 5 gegen 3) 3:6. 57. (56:40) Geisser (Djoos, Kovar/Powerplaytor) 3:7.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Kovar.

Ambri-Piotta: Conz; Heed, Burren; Virtanen, Fischer; Wüthrich, Dotti; Terraneo; Bürgler, Spacek, Kneubuehler; Chlapik, Shore, McMillan; Pestoni, Grassi, Zwerger; Hofer, Kostner, Trisconi; Marchand.

Zug: Genoni; Geisser, Djoos; Hansson, Stadler; Schlumpf, Kreis; Gross; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, O'Neill, Cehlarik; Martschini, Senteler, Herzog; Zehnder, Leuenberger, De Nisco; Allenspach.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Fohrler, Heim und Pezzullo (alle verletzt), Zug ohne Suri (verletzt).

Biel – Rapperswil-Jona Lakers 5:4

Biel feierte gegen Rapperswil mit 5:4 den zehnten Sieg hintereinander. Seit dem 1. Oktober (0:3 in Biel gegen Lugano) haben die Seeländer nicht mehr verloren. In den ersten Minuten des Schlussabschnitts realisierten Yannick Rathgeb, Tino Kessler und Fabio Hofer die Wende vom 2:4 zum 5:4. Luca Cunti kam für Biel in seinem elften Spiel zum ersten Saisontor. Die Partien zwischen Biel und den Lakers verlaufen diese Saison spektakulär. Das erste Duell hatten die Lakers nach einem 1:5-Rückstand 6:5 gewonnen.

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

5917 Zuschauer. - SR Hebeisen/Hungerbühler, Schlegel/Cattaneo.

Tore: 2. Wetter (Schroeder) 0:1. 5. Moy (Wetter) 0:2. 8. Cunti (Brunner, Künzle) 1:2. 21. (20:33) Albrecht (Djuse) 1:3. 38. (37:17) Rajala (Hischier) 2:3. 39. (38:44) Noreau (Moy) 2:4. 41. (40:36) Rathgeb 3:4. 44. (43:17) Kessler (Tanner) 4:4. 45. (44:15) Hofer (Olofsson/Powerplaytor) 5:4.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Cervenka.

Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Schläpfer, Tanner; Maillard.

Rapperswil-Jona Lakers: Meyer (55.-56. Stacher); Noreau, Profico; Aebischer, Djuse; Vouardoux, Maier; Baragano; Lammer, Albrecht, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Rowe, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer; Brüschweiler.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Elsener, Jensen, Nyffeler und Sataric (alle verletzt). Rapperswil-Jona Lakers von 58:54 bis 59:08 und ab 59:40 ohne Torhüter.

Davos – SCL Tigers 1:3

Der HC Davos ist unvermittelt in eine Krise geschlittert. Die Bündner kassierten im Heimspiel gegen Langnau mit 1:3 die vierte Niederlage hintereinander. Beinahe wäre den Davosern wie gegen die ZSC Lions (0:5) vor eigenem Publikum erneut kein Tor gelungen. Erst 14 Sekunden vor Schluss gelang Matej Stransky das Ehrentor. Für die SCL Tigers trafen Joel Salzgeber, Aleksi Saarela und Harri Pesonen. Saarela erzielte bereits seinen elften Treffer, womit er der erfolgreichste Torschütze in der National League ist. Bei Davos schied der für die Nationalmannschaft aufgebotene Verteidiger Dominik Egli im Schlussabschnitt verletzt aus.

Harri Pesonen trifft zum 3:0 für die Tigers. Bild: keystone

Davos - SCL Tigers 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

3728 Zuschauer. - SR Piechaczek/Kohlmüller, Kehrli/Stalder.

Tore: 34. Salzgeber (Cadonau) 0:1. 48. Saarela (Lepistö, Cadonau) 0:2. 54. Pesonen (Michaelis, Saarijärvi/Powerplaytor) 0:3. 60. (59:46) Stransky (Nygren/Powerplaytor) 1:3 (ohne Torhüter).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Stransky; Michaelis.

Davos: Sandro Aeschlimann; Minder, Dahlbeck; Nygren, Paschoud; Dominik Egli, Barandun; Varano; Julian Schmutz, Chris Egli, Knak; Stransky, Corvi, Nordström; Wieser, Prassl, Ambühl; Hammerer, Nussbaumer, Canova.

SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau; Zryd, Guggenheim; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Berger, Flavio Schmutz, Douay; Marc Aeschlimann, Diem, Salzgeber; Sturny.

Bemerkungen: Davos ohne Bristedt, Fora, Frehner, Jung, Rasmussen, Russo und Wellinger (alle verletzt), SCL Tigers ohne Neuenschwander (krank) und Weibel (verletzt). Davos von 55:12 bis 59:46 ohne Torhüter.

Fribourg-Gottéron – Servette Genf 2:6

Eine beeindruckende Reaktion auf die Niederlage in Langnau zeigte Leader Genève-Servette. Die Genfer führten beim 6:2-Sieg in Freiburg nach zehn Minuten 2:0 und nach 40 Minuten 5:1. Connor Hughes, Gottérons Ersatz für den noch lange verletzten Nationaltorhüter Reto Berra, wurde nach 31 Minuten beim Stand von 1:4 ausgewechselt. Für Servette bestritt Robert Mayer das 250. National-League-Spiel für Servette. Mayer spielte ausserdem in der Schweiz je eine Saison für Davos und die SCL Tigers. Teemu Hartikainen erzielte zwei Goals und führt mit elf Treffern gemeinsam mit Langnaus Aleksi Saarela die Torschützenliste an.

Servette jubelt nach dem Treffer zum 3:0. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Genève-Servette 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

9009 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Mollard, Steenstra/Huguet.

Tore: 5. Hartikainen (Richard) 0:1. 11. Filppula (Winnik, Karrer) 0:2. 21. (21:00) Winnik (Filppula/Powerplaytor) 0:3. 27. De la Rose (Gunderson/Powerplaytor) 1:3. 31. Maurer (Karrer, Filppula) 1:4. 40. (39:41) Rod (Hartikainen) 1:5. 45. Bertschy 2:5. 55. Hartikainen (Omark, Winnik/Powerplaytor) 2:6.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Bertschy; Filppula.

Fribourg-Gottéron: Hughes (31. Meier); Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Jecker; Diaz, Vainio; Scheidegger; Sprunger, Rask, Mottet; Marchon, Desharnais, Sörensen; Bertschy, De la Rose, Schmid; Bykov, Walser, Jörg; Rossi.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Derungs.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra, Binias, Dufner (alle verletzt) und Kuokkanen (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Descloux, Pouliot, Smons und Vatanen (alle verletzt).

Kloten – Lugano 5:2

Kloten verdankte den Heimsieg über Lugano der Effizienz. Nach Torschüssen dominierte Lugano die Partie klar (45:22) - im zweiten Abschnitt sogar mit 23:2 Schüssen. Im Schlussabschnitt schossen aber Dario Meyer, Eric Faille und Jonathan Ang innerhalb von acht Minuten Kloten vom 1:1 zum 4:1. Ang traf sogar in Unterzahl. Mit neun Toren hält Jonathan Ang weiter den Anschluss zu den besten Goalgettern der National League.

Und wieder jubelt Kloten – nach Startschwierigkeiten ist der Aufsteiger im Hoch. Bild: keystone

Kloten - Lugano 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

6754 Zuschauer. - SR Borga/Hürlimann, Fuchs/Gurtner. -

Tore: 10. Morini (Gerber) 0:1. 18. Simic (Ang, Aaltonen/Powerplaytor) 1:1. 44. (43:21) Meyer (Ekestahl-Jonsson, Steiner) 2:1. 44. (43:41) Faille 3:1. 52. Ang (Aaltonen/Unterzahltor!) 4:1. 58. (58:00) Bennett (Andersson) 4:2. 60. (59:18) Meyer (Aaltonen) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Ang; Granlund.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Ekestahl-Jonsson, Steiner; Nodari, Kindschi; Capaul; Meyer, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Marchon; Bougro, Lindemann, Simic; Loosli, Ness, Obrist; Spiller.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Mirco Müller; Andersson, Riva; Wolf, Guerra; Villa; Zanetti, Arcobello, Granlund; Connolly, Thürkauf, Bennett; Fazzini, Herburger, Marco Müller; Gerber, Morini, Josephs; Vedova.

Bemerkungen: Kloten ohne Peltonen und Schmaltz (beide verletzt), Lugano ohne Carr, Patry, Walker (alle verletzt) und Kaski (überzähliger Ausländer). Lugano von 58:22 bis 59:18 ohne Torhüter.

Lausanne – Bern 4:1

Am Freitagvormittag informierte der Lausanne HC, dass der erfolglose Trainer John Fust nach diesem Wochenende zum Sportchef wegbefördert wird. Die Lausanner Akteure, vor der Runde am Tabellenende, reagierten auf die News mit einer energischen Reaktion. Gegen Bern feierte Lausanne nach sechs Niederlagen hintereinander wieder einmal einen Sieg: 4:1 nach einem 0:1-Rückstand. Lausanne überholte damit Lugano und Ajoie und rückte auf Platz 12 vor.

Lausanne holte sich in ungewohnten, grünen Trikots einen Sieg gegen Bern. Bild: keystone

Lausanne - Bern 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

7730 Zuschauer. - SR Stricker/Vikman, Wolf/Gnemmi.

Tore: 4. Ritzmann 0:1. 20. (19:07) Jelovac (Fuchs) 1:1. 41. (40:39) Fuchs 2:1. 54. (53:07) Jelovac (Sekac, Riat) 3:1. 55. (54:56) Salomäki (Kovacs) 4:1.

Strafen: 1mal 2 plus 5 Minuten (Almond) plus Spieldauer (Almond) gegen Lausanne, 2mal 2 Minuten gegen Bern. -

PostFinance-Topskorer: Kovacs; DiDomenico.

Lausanne: Punnenovs; Gernat, Genazzi; Jelovac, Frick; Emmerton, Marti; Sidler, Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Jäger, Bozon; Kovacs, Audette, Salomäki; Pedretti, Almond, Kenins.

Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Beat Gerber; Loeffel, Zgraggen; Pinana; DiDomenico, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Ennis; Fuss, Bader, Bärtschi; Baumgartner, Fahrni, Ritzmann.

Bemerkungen: Lausanne ohne Glauser, Heldner, Krakauskas, Raffl (alle verletzt) und Panik (überzähliger Ausländer), Bern ohne Scherwey (krank), Gelinas, Mika Henauer, Kahun, Lehmann und Ryser (alle verletzt).

(dab/sda)