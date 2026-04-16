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Schweizer Nati darf nach dem Fischer-Skandal keine Interviews geben

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, looks disappointed as they leave his bench after the second period, during the men&#039;s group A preliminary round game between Ca ...
Patrick Fischer wurde am Mittwoch entlassen.Bild: keystone

Nach Fischer-Skandal: Spieler der Hockey-Nati dürfen aktuell keine Interviews geben

16.04.2026, 16:4316.04.2026, 16:44

Am heutigen Donnerstag absolviert die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Slowakei das erste Spiel nach der Ära Patrick Fischer. Nach dem Fälschungsskandal rund um den entlassenen Nati-Trainer war die Hockey-Nati das dominierende Thema in den Schlagzeilen.

Vor der Partie verkündete der Schweizerische Eishockeyverband, dass es am Freitagmorgen eine Pressekonferenz geben wird, in der Verbandspräsident Urs Kessler Stellung zur aktuellen Situation bezieht.

Rund um das Testspiel in der Slowakei hat sich der Verband auch dazu entschieden, dass weder Spieler noch Staffmitglieder vor der morgigen Pressekonferenz Interviews geben dürfen. Dies verkündete SRF in der Live-Übertragung kurz vor dem Start der Partie. «Um die Spieler zu schützen, gibt es heute keine Interviews für uns», erklärte Moderator Lukas Ninck. «Dies ist auch für uns eine spezielle Situation, welche wir bisher noch nicht erlebt haben.»

Die Partie gegen die Slowakei startete um 16.30 Uhr. (riz)

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