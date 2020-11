Sport

Josi trifft für Nashville, Brunner verletzt augeschieden

In der Eishockey-Nationalmannschaft blieb Roman Josi an Olympia wie fast allen seinen Teamkollegen ein Torerfolg vergönnt. Zurück in der NHL trifft der Verteidiger wieder.

Im Spiel gegen die Tampa Bay Lightning gleicht Josi sieben Minuten vor Schluss für die Nashville Predators in Überzahl zum 2:2 aus. Nur vierzig Sekunden später sichert Patric Hörnqvist Nashvilles 3:2-Sieg. Ohne Skorerpunkt und mit lediglich etwas über acht Minuten Eiszeit beendet der Emmentaler Simon Moser das Spiel.

Für Damien Brunner war das Spiel seiner New Jersey Devils gegen die Columbus Blue Jackets dagegen schon nach zwei Einsätzen vorbei. Brunner schied mit einer noch nicht näher definierten Verletzung am Unterleib aus. Wie schlimm es ist, gab sein Team nicht bekannt. Der Zürcher hatte sich erst kurz vor Olympia von einer Knieverletzung erholt. Das Spiel gewannen die Devils 5:2.

Einen Skorerpunkt konnte sich Nino Niederreiter gutschreiben lassen. Niederreiter bereitete das dritte Tor beim 3:0-Sieg seiner Minnesota Wilds gegen die Edmonton Oilers vor.

Weniger gut lief es Mark Streit: Er musste mit den Philadelphia Flyers eine 3:7-Niederlage gegen die San Jose Sharks einstecken. Der Berner blieb ohne Skorerpunkt. Goalie Reto Berra musste von der Bank aus zusehen, wie seine Calgary Flames zuhause den Los Angeles Kings 0:2 unterlagen. (trs/si)

