Nashville-Captain Josi in der Quarantäne: «Irgendwann wird der Lohn zum Thema»

Eismeister Zaugg

Keine Rückkehr nach Bern – Gaëtan Haas wird wohl in Edmonton verlängern

Der SC Bern muss eine weitere Saison auf seinen besten Schweizer Center verzichten: Gaëtan Haas (28) steht vor der Vertragsverlängerung mit den Edmonton Oilers.

Gaëtan Haas hat vor einem Jahr seinen Vertrag in Bern vorzeitig bis 2021 prolongiert und im Gegenzug eine Freigabeklausel für die NHL bekommen. In seiner ersten Saison in der wichtigsten Liga der Welt produzierte er in 58 Partien zehn Skorerpunkte.

Über die Rolle eines Ergänzungsspielers ist er noch nicht hinausgekommen. In Bern war die Hoffnung in den letzten Tagen daher gross, dass er zurückkommt und nächste Saison wieder in der National League stürmt. Er wäre beim SCB der wichtigste …