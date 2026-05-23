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Roman Josi gelingt Hattrick-Rekord an der WM – das sagt der Nati-Star

Switzerland&#039;s Roman Josi celebrates after the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Switzerland and Hungary, at the Swiss Life Arena in Zurich, ...
Roman Josi brachte die Schweiz mit drei Toren innert knapp fünf Minuten auf die Siegerstrasse.Bild: keystone

Roman Josi gelingt schnellster Hattrick der WM-Geschichte: «Viel Glück dabei»

23.05.2026, 19:1723.05.2026, 19:50

Vier Minuten und 45 Sekunden: So wenig Spielzeit benötigte Roman Josi für seinen Hattrick beim 9:0-Sieg gegen Ungarn. Der Captain der Schweizer Eishockey-Nati traf nach 18:09 im sechsten Gruppenspiel an der Heim-WM zum 1:0, erhöhte 29 Sekunden nach der Pause auf 2:0 und legte dann im Powerplay zum 3:0 nach. Bei Josis Traumtor per Slapshot stand die Uhr bei 22:54.

Der Hattrick von Roman Josi.Video: SRF

Damit brachte der 35-jährige Verteidiger sein Team nicht nur auf die Siegerstrasse, gleichzeitig gelang dem Berner nämlich der schnellste Hattrick der Geschichte an einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Zuvor gehörte der Rekord dem Kanadier Shane Doan, der 6:35 Minuten dafür gebraucht hatte. Josi gibt sich danach dennoch selbstkritisch: «Bei den ersten zwei Toren war viel Glück dabei. Den ersten treffe ich nicht richtig, den zweiten will ich auch anders schiessen, doch er geht trotzdem rein.»

Die Schweiz verpasst «Stängeli» nur knapp und gewinnt gegen Ungarn auch das 6. WM-Spiel

An das letzte Mal, als der NHL-Star der Nashville Predators drei Tore in einem Spiel erzielte, kann sich Josi nur noch schwach erinnern. «In Bern in den Playoffs habe ich mal einen gemacht, aber ein Schuss war abgefälscht, es war also ein gefälschter Hattrick. Das jetzt war wohl mein erster bei den Profis.»

Das Interview mit Roman Josi.Video: SRF

Nach seinem sensationellen Auftritt gegen Ungarn, bei dem Josi ausserdem das 9:0 durch Simon Knak vorbereitete, steht der Schweizer Captain nun bei acht Skorerpunkten (4 Tore, 4 Assists) und auf Platz 5 der gesamthaften Skorerliste – von den vier Spielern vor ihm spielen drei im gleichen Team wie Roman Josi: Sven Andrighetto (4 Tore, 9 Assists), Denis Malgin (3 Tore, 7 Assists) und Timo Meier (3 Tore, 6 Assists). (nih)

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