Servette lässt zu viele Chancen ungenutzt – HCD siegt knapp und springt auf Platz 5

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Davos bleibt gleich in der Romandie. Bereits am Donnerstagabend trifft das Team von Josh Holden auswärts auf Lausanne.

Davos entführte die drei Punkte gegen einen Lieblingsgegner – das Team aus Graubünden gewann die nunmehr letzten fünf Direktbegegnungen – mit etwas Glück. Die Genfer schossen doppelt so oft aufs Tor.

HCD-Goalie Sandro Aeschlimann hatte in Genf viel zu tun.

Die zweite Niederlage vor eigenem Anhang nach zunächst acht Siegen war keineswegs zwingend. Denn zunächst lief alles für das Team von Jan Cadieux, in dessen Reihen Marco Miranda sein 300. NLA-Spiel bestritt. Alessio Bertaggia eröffnete das Skore, indem er den Keeper Sandro Aeschlimann zwischen den Schonern hindurch erwischte. Danach glich aber Joakim Nordström im Powerplay aus, und Topskorer Matej Stransky gelang am Ende des Mitteldrittels entgegen dem Spielverlauf der Siegtreffer.

Der Meister Genève-Servette verliert nach und nach seinen Status als stärkste Heimmannschaft der neuen Saison. Die Genfer unterlagen am Mittwochabend gegen Davos 1:2.

Zum 5. Mal in Serie setzt sich der HCD gegen Genf-Servette durch.

Bislang 15 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

