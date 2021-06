Sport

Final-Resultate der Eishockey WM 2021 im Überblick



Alle Resultate der IIHF Eishockey-WM 2021 in Riga im Überblick

Am 21. Mai startete in Riga die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021. Bis und mit dem Finale am 6. Juni finden insgesamt 64 Spiele statt. Damit du dabei den Überblick über alle Resultate und die Tabellen behältst, hier alle Informationen:

Viertelfinale: Die Spielpläne

Die Gruppenphase ist vorüber, nun geht es in die K.o.-Runde. Die Schweiz trifft dabei auf Deutschland. Hier werden böse Erinnerungen für die Schweizer wach. 2011 verlor man noch mit 1:0 gegen den krassen Aussenseiter aus dem Norden. Hier alle Spiele der Viertelfinals:

Viertelfinals
3. Juni um 15:15 Uhr Schweiz - Deutschland
3. Juni um 15:15 Uhr USA - Slowakei
3. Juni um 19:15 Uhr Russland - Kanada
3. Juni um 19:15 Uhr Finnland - Tschechien

Topskorer-Liste

Im Eishockey gibt es nicht nur für ein Tor einen Punkt in der Skorerliste, sondern auch für einen Assist. Haben zwei Spieler gleich viele Skorerpunkte auf dem Konto, liegt derjenige mit mehr Toren in der Skorerliste vorne.

# Spieler Pos. GP G A Pt.

Tabelle

Eishockey-WM: Gruppe A # Team Sp. S. S+ N+ N. Tore P. … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … Eishockey-WM: Gruppe B # Team Sp. S. S+ N+ N. Tore P. … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… …

Die ersten vier Teams der beiden Gruppen stossen in die K.o.-Phase vor. Eigentlich würden die letzten beiden Mannschaften aus Gruppe A und B in die Division I absteigen. 2019 stiegen so Frankreich und Österreich ab. Dieses Jahr wird es aber wegen der Pandemie keine Ab- und Aufsteiger geben.

Resultate

Zeit Team Resultat Team

