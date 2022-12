Ambühl schiesst Davos beim EVZ zum Sieg. Bild: keystone

HCD-Overtime-Sieg in Zug +++ Kloten, Rappi und Lausanne gewinnen zu Null

Zug – Davos 3:4 n.V.

Zug-Goalie Genoni kassiert das 0:2. Bild: keystone

Zug - Davos 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) n.V.

7200 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Tscherrig, Fuchs/Urfer.

Tore: 1. (0:47) Nordström (Ambühl, Rasmussen) 0:1. 12. Corvi (Nordström, Stranský) 0:2. 14. Hofmann (Simion) 1:2. 22. Herzog (Djoos) 2:2. 24. Nordström 2:3. 60. (59:45) Geisser (Martschini, Kovar) 3:3 (ohne Torhüter). 64. Ambühl (Nordström) 3:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Stranský.

Zug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Stadler, Kreis; Geisser, Vogel; Arno Nussbaumer; De Nisco; Simion, O'Neill, Hofmann; Zehnder, Senteler, Cehlarik; Martschini, Kovar, Herzog; Abdelkader, Leuenberger, Allenspach.

Davos: Aeschlimann; Dominik Egli, Dahlbeck; Fora, Jung; Barandun, Paschoud; Minder, Wellinger; Stranský, Corvi, Bristedt; Ambühl, Rasmussen, Nordström; Wieser, Prassl, Knak; Schmutz, Chris Egli, Valentin Nussbaumer.

Bemerkungen: Zug ohne Gross, Hansson, Hollenstein und Klingberg (alle verletzt), Davos ohne Frehner und Nygren (beide verletzt). Zug von 58:17 bis 63:13 ohne Torhüter.

Fribourg – Bern 2:3

Gottérons Sörensen wird von Bader bedrängt. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Bern 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

9009 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Hungerbühler, Wolf/Burgy.

Tore: 26. Schmid (Sprunger, Sutter) 1:0. 35. Sceviour (Lindberg, DiDomenico/Powerplaytor) 1:1. 40. (39:37) Desharnais (Sprunger, Gunderson/Powerplaytor) 2:1. 58. DiDomenico (Ennis) 2:2. 60. (59:50) Sceviour (DiDomenico/Powerplaytor) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 4mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Kuokkanen; DiDomenico.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Jecker; Diaz, Vainio; Sutter, Dufner; Seiler; Bertschy, De la Rose, Mottet; Bykow, Walser, Jörg; Sprunger, Schmid, Kuokkanen; Marchon, Desharnais, Sörensen; Rossi.

Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Beat Gerber; Pinana; DiDomenico, Bader, Scherwey; Vermin, Lindberg, Moser; Fahrni, Sceviour, Ritzmann; Fuss, Baumgartner, Ennis.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Berra, Binias, Chavaillaz (alle verletzt) und Rask (überzähliger Ausländer), Bern ohne Bärtschi (krank), Gelinas, Mika Henauer, Kahun und Lehmann (alle verletzt). Fribourg-Gottéron ab 59:50 ohne Torhüter.

Ambri – SCL Tigers 2:1

Vor dem Langnauer Tor geht's heiss zu und her. Bild: keystone

Ambri-Piotta - SCL Tigers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

6701 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Ruprecht, Schlegel/Gurtner.

Tore: 1. (0:33) McMillan (Bürgler, Heim) 1:0. 38. Eakin (Unterzahltor!) 1:1. 46. Heed (Heim) 2:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Michaelis.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Burren; Fohrler, Fischer; Zündel, Isacco Dotti; Hofer, Spacek, Chlapik; Bürgler, Heim, McMillan; Pestoni, Grassi, Zwerger; Wüthrich, Trisconi, Marchand.

SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Erni; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Diem, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Weibel.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Kneubuehler, Kostner, Pezzullo (alle verletzt) und Shore (krank), SCL Tigers ohne Aeschbach, Salzgeber und Schilt (alle verletzt). SCL Tigers ab 57:56 ohne Torhüter.

Biel – Ajoie 6:2

Biels Hischier nagelt Rouiller an die Bande. Bild: keystone

Biel - Ajoie 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

5836 Zuschauer. - SR Borga/Urban (AUT), Altmann/Huguet.

Tore: 7. Cunti (Rathgeb, Hofer/Powerplaytor) 1:0. 24. (23:38) Hischier (Christen) 2:0. 25. (24:32) Gauthier 2:1. 30. Hischier (Tanner) 3:1. 34. Sallinen (Rajala/Unterzahltor!) 4:1. 42. Hofer (Haas, Forster) 5:1. 57. Devos (Brennan, In-Albon) 5:2. 59. Christe (Rajala, Forster) 6:2.

Strafen: 7mal 2 plus 5 Minuten (Brunner) plus Spieldauer (Brunner) gegen Biel, 8mal 2 plus 5 Minuten (Pilet) plus Spieldauer (Pilet) gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Devos.

Biel: Rytz; Rathgeb, Stampfli; Christen, Grossmann; Delémont, Forster; Christe; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Froidevaux, Sheahan, Hischier; Tanner.

Ajoie: Ciaccio; Fey, Brennan; Rouiller, Pilet; Gauthier-Leduc, Hauert; Pouilly, Thiry; Bakos, Devos, Schmutz; Asselin, Gauthier, Bozon; Huber, Frossard, In-Albon; Arnold, Macquat, Vouillamoz.

Bemerkungen: Biel ohne Reinhard, Schneeberger, Säteri (alle verletzt), Lööv und Jakowenko (beide krank), Ajoie ohne Derungs, Garessus, Hazen, Romanenghi, Sciaroni (alle verletzt) und Kohler (krank).

Kloten – Servette 3:0

Kloten-Keeper Metsola stoppt den Puck. Bild: keystone

Kloten - Servette 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

5484 Zuschauer. - SR Stricker/Hürlimann, Cattaneo/Duc.

Tore: 9. Meyer (Aaltonen, Kellenberger) 1:0. 43. Derungs (Meyer) 2:0. 52. Ruotsalainen (Schreiber, Ekestahl-Jonsson/Powerplaytor) 3:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen Servette.

PostFinance-Topskorer: Ang; Filppula.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Steiner, Nodari; Randegger; Schreiber, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Derungs, Bougro, Meyer; Obrist, Ness, Loosli; Simic.

Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs.

Bemerkungen: Kloten ohne Kindschi, Lindemann (beide verletzt) und Schmaltz (überzähliger Ausländer), Servette ohne Smons (krank) und Vatanen (verletzt).

Lausanne – ZSC Lions 2:0

Lausannes Fuchs im Zweikampf mit ZSC-Trutmann. Bild: keystone

Lausanne - ZSC Lions 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

6362 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Mollard, Stalder/Gnemmi.

Tore: 36. Kenins (Bozon, Sidler) 1:0. 38. Gernat 2:0.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Kovacs; Kukan.

Lausanne: Punnenovs; Gernat, Frick; Jelovac, Genazzi; Holdener, Aurélien Marti; Sidler; Kovacs, Emmerton, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Bozon, Audette, Kenins; Hügli, Almond, Pedretti; Bougro.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Christian Marti; Trutmann; Chris Baltisberger, Wallmark, Texier; Azevedo, Andrighetto, Riedi; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Sigrist, Schäppi, Bachofner; Diem.

Bemerkungen: Lausanne ohne Glauser, Heldner, Jäger, Krakauskas, Maillard, Raffl (alle verletzt) und Panik (gesperrt), ZSC Lions ohne Roe (überzähliger Ausländer). ZSC Lions ab 58:55 ohne Torhüter.

Lugano – SCRJ Lakers 0:4

Rappi-Topskorer Moy prüft Goalie Koskinen. Bild: keystone

Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

5534 Zuschauer. - SR Wiegand/Dipietro, Meusy/Kehrli.

Tore: 36. Zangger (Baragano) 0:1. 49. Cajka 0:2. 55. Brüschweiler (Wick) 0:3. 59. Wick (Forrer) 0:4 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lugano, 2mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Connolly; Moy.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Mirco Müller; Andersson, Riva; Kaski, Guerra; Wolf; Connolly, Arcobello, Granlund; Zanetti, Thürkauf, Marco Müller; Fazzini, Morini, Josephs; Vedova, Herburger, Gerber; Bedolla.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Noreau, Jordan; Aebischer, Maier; Vouardoux, Sataric; Baragano; Zangger, Albrecht, Lammer; Moy, Schroeder, Wetter; Forrer, Rowe, Cajka; Wick, Dünner, Brüschweiler; Eggenberger.

Bemerkungen: Lugano ohne Carr, Patry und Walker (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Cervenka, Djuse, Elsener, Jensen und Profico (alle verletzt). Lugano von 58:18 bis 58:28 ohne Torhüter. (ram/sda)