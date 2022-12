Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Devils verlieren trotz Tor von Hischier und 2 Assists von Siegenthaler – auch Meier trifft

New Jersey – New York Islanders 4:6

Nico Hischier, 1 Tor, 4 Schüsse, 23:36 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Assists,1 Strafe, 18:53 TOI

Akira Schmid, 13 Saves, 86,7% Fangquote, 28:22 TOI



Die New Jersey Devils haben eine der in dieser Saison selten gewordenen Niederlagen kassiert. Die erste, bei der auch Akira Schmid im Tor steht. Der junge Berner erlöste im zweiten Drittel den nach vier Gegentoren ausgewechselten Vitek Vanecek und liess bei 15 Schüssen auch noch zwei Tore zu.

Dabei hatte die Partie für New Jersey gut begonnen. Nico Hischier traf nach etwas mehr als fünf Minuten aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung. In der Folge gaben die Devils das Spiel aber aus der Hand. Der Schlussspurt mit zwei Assists von Verteidiger Jonas Siegenthaler konnte an der Niederlage nichts mehr ändern.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Winnipeg 1:3

Philipp Kurashev, 1 Assist, 2 Schüsse, 17:52 TOI

Der Sinkflug der Chicago Blackhawks geht weiter. Zuhause gegen die Winnipeg Jets setzt es eine 1:3-Neiderlage ab. Das einzige Tor Chicagos wird vom Berner Stürmer Philipp Kurashev vorbereitet.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Columbus – Calgary 3:1

Tim Berni, 2 Schüsse, 3 Checks, 3 Blocks, 15:35 TOI

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt seiner NHL-Karriere darf Tim Berni seinen ersten Sieg mit Columbus feiern. Der Zürcher Verteidiger ist ein wichtiger Teil des 3:1-Erfolgs gegen die Calgary Flames. Er blockt drei Schüsse, teilt ebenso viele Checks aus und lässt bei etwas mehr als 15 Minuten Eiszeit Chancen für 0,26 Gegentore zu.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Tim Berni gibt nach dem ersten Sieg mit Columbus Auskunft. Video: YouTube/Bally Sports Ohio & Great Lakes

Arizona – Boston 4:3

Janis Moser, 1 Check, 2 Puckverluste, 20:35 TOI

Die Arizona Coyotes feiern einen überraschenden 4:3-Erfolg gegen die Boston Bruins, das beste Team der laufenden Saison. Der Siegtreffer erzielt Lawson Crouse 14 Sekunden vor dem Ende. Der Berner Verteidiger Janis Moser bleibt für einmal sehr unauffällig.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Anaheim – San Jose 1:6

Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 20:29 TOI

Timo Meier feiert mit San Jose einen 6:1-Auswärtssieg gegen die Anaheim Ducks. Der Appenzeller eröffnet das Skore Mitte des ersten Drittels im Powerplay und ist später auch am 2:0 beteiligt.

Meier steht nach 30 Partien bei 27 Skorerpunkten. Sein Team hingegen hat bei neun Siegen erst 23 Punkte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL