Szenen aus dem «NHL Big City Greens Classic». Bild: screenshot nhl

Was du hier siehst, ist ein echtes NHL-Spiel – im Zeichentrick-Format

Seit Oktober 2021 besitzt ESPN wieder die Rechte an den NHL-Übertragungen in den Vereinigten Staaten. Der Sportsender ist Teil des riesigen Walt-Disney-Imperiums. Nun trafen sich die Welten von knallhartem Eishockey und Kinder-TV erstmals so richtig.

Das NHL-Spiel zwischen den New York Rangers und den Washington Capitals in der vergangenen Nacht (Schweizer Zeit) wurde nämlich auch auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Aber nicht etwa auf gewöhnliche Art und Weise. Nein, auf dem Kindersender waren die zwei NHL-Teams zu Gast in Big City aus der Zeichentrick-Serie «Big City Greens».

Die Highlights des «NHL Big City Greens Classic». Video: YouTube/NHL

Die Daten und Bewegungen der Spieler und des Pucks wurden in Echtzeit animiert. Die Spieler waren Charaktere aus der Serie, der Schiedsrichter war etwa ein Huhn. Und immer wieder schaltete man für Interviews zu den Charakteren aus dem Cartoon – natürlich wurden die Zitate von den Original-Synchronsprechern wiedergegeben.

Kommentiert wurde das Spiel in dieser Version von Kevin Weekes und Drew Carter, die selbst Motion-Capture-Anzüge trugen und so bei ihren Analysen als Comic-Figur in die Welt der «Big City Greens» katapultiert wurden.

Kevin Weekes analysiert das Spiel von Goalie Bill Green. Video: YouTube/NHL

Die Sendung soll natürlich bei den kleinen Zuschauern das Interesse am Eishockey wecken. Dafür wurden ihnen auch die Regeln in Comic-Version erklärt – wie hier das Offside.

Comic-Crossover sind im US-Sport grundsätzlich keine Neuheit. In der vergangenen NFL-Saison wurde ein Spiel zwischen den Denver Broncos und Los Angeles Rams auf Nickelodeon übertragen und von Spongebobs bestem Freund Patrick Star kommentiert.

Doch ein komplett animiertes Spiel in Echtzeit ist ein Novum. Möglich gemacht wurde es durch das Spieler- und Puck-Tracking der NHL. In jedem NHL-Stadion wurden 14 Infrarot-Kameras aufgestellt, die jederzeit die Position von allen Spielern auf dem Eis und der Scheibe aufzeichnen.

In den sozialen Medien kamen das Konzept und seine Umsetzung gut an. Shane Houghton, Produzent und Synchronsprecher von «Big City Greens» sagte: «Es hat einfach riesigen Spass gemacht.»