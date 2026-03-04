Jussi Tapola bleibt bei Ambri. Bild: keystone

Ambri plant die Zukunft – Trainer Tapola verlängert um drei Jahre

Der HC Ambri-Piotta setzt auch künftig auf Trainer Jussi Tapola. Der Finne hat seinen Vertrag in der Leventina um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert. Daneben wurde auch eine an der Generalversammlung beschlossene Kapitalerhöhung eröffnet sowie mit Petr Kodytek ein neuer ausländischer Stürmer verpflichtet.

Diese drei Entscheidungen seien Teil einer neuen Unternehmens- und Sportstrategie. Dabei sollen Transparenz, Nachhaltigkeit und eine klare sportliche Identität in den Vordergrund gestellt werden.

«Die Wahl Tapolas als Headcoach für die kommenden drei Spielzeiten passt perfekt zum sportlichen Projekt des HCAP», schreibt der Klub in einer Mitteilung. Historische Werte wie Herz, Resilienz, Zusammenhalt und Opferbereitschaft sollen dabei mit einem offensiveren, intensiveren und mutigeren Eishockeystil verbunden werden.

Kodytek kommt ab nächster Saison

Auch die Verpflichtung von Petr Kodytek füge sich in die neue sportliche Strategie ein. Der 1998 geborene Center, ausgebildet im Nachwuchs von HC Pilsen, absolvierte in seiner Karriere 331 Spiele in der höchsten tschechischen Liga und erzielte dabei 145 Punkte (64 Tore, 81 Assists).

Zur Saison 2023/2024 wechselte er nach Finnland und bestritt 165 Partien (104 Punkte) in der Liiga mit Ilves und HIFK. Auf internationaler Ebene bestritt er eine WM bei den Erwachsenen und eine auf U20-Niveau. (abu)

