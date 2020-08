Sport

Eishockey

NHL: Josi mit Nashville vor dem Aus in den Pre-Playoffs



NHL Pre-Playoffs:

Arizona – Nashville (mit Josi, Weber) 4:1; Serie 2:1

Florida – NY Islanders 3:2; Serie: 1:2

Montreal – Pittsburgh 4:3; Serie: 2:1

Chicago – Edmonton 2:3*; Serie 1:1

Round Robin:

Dallas – Colorado 4:0



Bild: keystone

Josi und Weber mit Nashville vor dem Aus, noch bevor die Playoffs begonnen haben

Arizona – Nashville 4:1

Roman Josi, 1 Block, 27:15 TOI

Yannick Weber, 2 Blocks, 5:21 TOI



Für die Nashville Predators könnten die Playoffs vorbei sein, bevor sie überhaupt begonnen haben. In der Vorausscheidung, wo es um die begehrten Playoff-Plätze geht, verlor das Team der beiden Schweizer Roman Josi und Yannick Weber gegen Arizona deutlich mit 1:4. Die Coyotes übernehmen in der Best-Of-Five damit die 2:1-Führung, Nashville muss die nächsten beiden Spiele also gewinnen, will es doch noch in die richtigen Playoffs.

