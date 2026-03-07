Biel lässt den SCL Tigers im Play-in-Showdown nicht den Hauch einer Chance. Bild: keystone

Alle Entscheidungen gefallen: Biel letzter Play-In-Teilnehmer – Ambri muss ins Play-Out

In der vorletzten Runde der Qualifikation der National League sind alle Entscheidungen gefallen: Lausanne erreicht als letztes Team direkt die Playoff-Viertelfinals, Biel steht in den Play-Ins und Ambri-Piotta muss das Abstiegs-Playoff bestreiten.

Lausanne fehlte noch ein Punkt, um sicher in den Viertelfinals zu stehen. Die Waadtländer standen im Auswärtsspiel gegen Fribourg-Gottéron vor einer schwierigen Aufgabe, lösten diese aber mit einem 4:3-Sieg.

Das zehntplatzierte Biel setzte sich im Heimspiel gegen die SCL Tigers nach einem 0:1-Rückstand mit 5:1 durch. Die Seeländer liegen nun drei Punkte vor den Emmentalern, und weil sie in den Direktbegegnungen mehr Zähler geholt haben, können sie von Langnau am Montag in der letzten Runde nicht mehr überholt werden.

Genève-Servette gewann beim Tabellenletzten Ajoie 6:2 und ist nun Dritter. Die Genfer überholten die ZSC Lions (4.) und Lugano (5.). Die Zürcher unterlagen Qualifikationssieger Davos zu Hause 1:2, Lugano verlor in Kloten 1:2 nach Verlängerung. Servette und der ZSC haben jeweils 88 Punkte auf dem Konto, Lugano 86. Lausanne steht bei 84 Zählern.

Weil Kloten gegen Lugano zwei Punkte geholt hat, wird Ambri-Piotta trotz eines 4:1-Heimsieges gegen Bern die Regular Season auf dem vorletzten Platz abschliessen, weshalb die Leventiner das Abstiegs-Playoff gegen Ajoie bestreiten müssen. Die Rapperswil-Jona Lakers bezwangen Zug auswärts 3:2 nach Verlängerung.

Biel – SCL Tigers 5:1

Biel - SCL Tigers 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

6556 Zuschauer. - SR Borga/Stricker, Steenstra (CAN)/Humair.

Tore: 10. Rohrbach (Kinnunen/Powerplaytor) 0:1. 29. Sallinen (Sever, Hultström) 1:1. 36. Hofer (Dionicio, Sylvegard/Powerplaytor) 2:1. 44. Haas (Sever) 3:1. 53. Haas (Rajala, Hofer) 4:1. 60. (59:04) Christen (Stampfli/Powerplaytor) 5:1 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Andersson; Petersson.

Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Dionicio, Blessing; Christen, Stampfli; Burren; Rajala, Andersson, Hofer; Sallinen, Haas, Sever; Sylvegard, Cajka, Neuenschwander; Sablatnig, Müller, Kneubuehler; Bärtschi.

SCL Tigers: Boltshauser; Baltisberger, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Paschoud; Lehmann; Rohrbach, Björninen, Pesonen; Petersson, Felcman, Mäenalanen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Allenspach; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Bachofner.

Bemerkungen: Biel ohne Grossmann (verletzt) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Meier (verletzt) und Malone (überzähliger Ausländer). SCL Tigers von 55:57 bis 58:35 und ab 58:55 ohne Torhüter.

Für die SCL Tigers ist die Saison vorzeitig zu Ende. Bild: keystone

Kloten – Lugano 2:1 n.V.

Kloten - Lugano 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) n.V.

6404 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Schlegel/Bachelut.

Tore: 8. Kupari (Brian Zanetti) 0:1. 45. Henry (Ramel, Profico) 1:1. 65. (64:26) Simic (Kellenberger) 2:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Meyer; Fazzini.

Kloten: Waeber; Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Profico, Steiner; Kellenberger; Meyer, Gignac, Morley; Simic, Leino, Derungs; Aberg, Henry, Ramel; Weibel, Diem, Schäppi; Rafael Meier.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Jesper Peltonen; Carrick, Brian Zanetti; Aebischer, Meile; Togni; Simion, Thürkauf, Emanuelsson; Fazzini, Sanford, Canonica; Perlini, Kupari, Sekac; Marco Zanetti, Morini, Bertaggia; Tanner.

Bemerkungen: Kloten ohne Puhakka (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Dahlström, Müller, Aleksi Peltonen (alle verletzt) und Valk (überzähliger Ausländer).

Kloten-Legende Steve Kellenberger kriegt einen wohlverdienten Abschied. Bild: keystone

Ambri – Bern 4:1

Ambri-Piotta - Bern 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

6775 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Gerber, Obwegeser/Bichsel.

Tore: 13. Isacco Dotti (Formenton, Joly) 1:0. 37. Bemström (Vermin) 1:1. 39. Heim (De Luca, Heed) 2:1. 45. Joly (Formenton) 3:1. 58. Joly 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Miles Müller) plus Spieldauer (Miles Müller) gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Joly; Merelä.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Dario Wüthrich, Virtanen; Heed, Bachmann; Zgraggen, Pezzullo; Isacco Dotti, Zaccheo Dotti; Joly, Manix Landry, Formenton; Miles Müller, Heim, De Luca; Bürgler, Tierney, Borradori; Grassi, Lukas Landry, Muggli.

Bern: Reideborn; Loeffel, Häman Aktell; Untersander, Kreis; Rhyn, Iakovenko; Kindschi, Füllemann; Schild, Merelä, Lehmann; Bemström, Sgarbossa, Vermin; Alge, Marco Müller, Marchon; Levin Moser, Bont.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Kostner und Zwerger (beide verletzt), Bern ohne Baumgartner, Graf, Lindholm, Simon Moser, Ritzmann (alle verletzt), Aaltonen, Ejdsell und Scherwey (alle krank). Bern ab 56:32 ohne Torhüter.

Ambri hat zu spät aufgedreht. Bild: keystone

ZSC Lions – Davos 1:2

ZSC Lions - Davos 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

12000 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Piechaczek (GER), Cattaneo/Bürgy.

Tore: 2. Nussbaumer (Stransky) 0:1. 18. Asplund (Parrée) 0:2. 22. Grant (Andrighetto) 1:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 4mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Stransky.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Lehtonen; Ustinkov, Marti; Trutmann, Schwendeler; Oejdemark; Andrighetto, Grant, Balcers; Frödén, Lammikko, Denis Hollenstein; Rohrer, Baechler, Gruber; Baltisberger, Sigrist, Schreiber; Segafredo.

Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Fora, Barandun; Andersson, Jung; Guebey; Kessler, Asplund, Lemieux; Frehner, Ryfors, Tambellini; Stransky, Nussbaumer, Gredig; Knak, Egli, Parrée; Waidacher.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader, Geering, Malgin, Riedi, Weber (alle verletzt) und Sundström (überzähliger Ausländer), Davos ohne Corvi, Gross, Luca Hollenstein (alle verletzt) und Zadina (überzähliger Ausländer). ZSC Lions ab 58:07 ohne Torhüter.

Der ZSC muss sich im Prestigeduell gegen Davos geschlagen geben. Bild: keystone

Zug – SCRJ Lakers 2:3 n.V.

Zug - Rapperswil-Jona Lakers 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:1) n.V.

7450 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Gnemmi/Huguet.

Tore: 25. (24:32) Strömwall (Moy/bei 5 gegen 3) 0:1. 26. (25:05) Fritz (Taibel, Pilut/Powerplaytor) 0:2. 45. Vozenilek (Senteler/Powerplaytor) 1:2. 58. Tatar (Antenen, Hofmann) 2:2. 65. (64:35) Wetter (Henauer) 2:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Moy.

Zug: Genoni; Bengtsson, Tobias Geisser; Diaz, Stadler; Schlumpf, Sklenicka; Riva; Herzog, Kovar, Kubalik; Künzle, Tatar, Hofmann; Vozenilek, Senteler, Eggenberger; Lindemann, Leuenberger, Antenen.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Maier, Pilut; Capaul, Larsson; Henauer, Jelovac; Dufner; Strömwall, Rask, Wetter; Zangger, Moy, Lammer; Fritz, Taibel, Maillet; Hofer, Albrecht, Graf; Hornecker.

Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Guerra, Martschini, Wingerli (alle verletzt) und Lilja (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Dünner, Quinn (beide verletzt) und Honka (überzähliger Ausländer).

Rappi entscheidet die Play-in-Hauptprobe gegen Zug für sich. Bild: keystone

Fribourg – Lausanne 3:4

Fribourg-Gottéron - Lausanne 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

9372 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Dipietro, Stalder/Francey.

Tore: 13. Bertschy (Borgström, Rathgeb) 1:0. 19. (18:15) Oksanen (Czarnik, Fuchs/Powerplaytor) 1:1. 20. (19:40) Suomela (Oksanen, Brännström) 1:2. 21. (20:21) Caggiula (Riat, Kahun) 1:3. 25. Heldner (Fuchs) 1:4. 29. Nicolet (Dorthe) 2:4. 57. Rathgeb (Schmid, Rattie) 3:4.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Schmid; Czarnik.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Johnson; Jecker, Nemeth; Seiler; Rattie, Wallmark, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Sprunger, De la Rose, Marchon; Nicolet, Walser, Dorthe; Gerber.

Lausanne: Hughes; Baragano, Brännström; Heldner, Sansonnens; Vouardoux, Marti; Fiedler; Czarnik, Suomela, Oksanen; Riat, Kahun, Caggiula; Fuchs, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay; Holdener.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Etter, Sörensen (beide verletzt), Arola und Rau (beide überzählige Ausländer), Lausanne ohne Rochette (verletzt) und Niku (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron ab 58:00 ohne Torhüter.

Lausanne holt sich den letzten fixen Playoff-Platz mit einem Sieg bei Fribourg. Bild: keystone

Ajoie – Servette 2:6

Ajoie - Genève-Servette 2:6 (1:2, 1:4, 0:0)

4275 Zuschauer. - SR Tscherrig/Ruprecht, Altmann/Duc.

Tore: 9. (8:17) Nättinen 1:0. 9. (8:57) Miranda (Rutta, Verboon) 1:1. 18. Karrer (Ignatavicius, Hischier) 1:2. 31. (30:04) Jooris (Vesey) 1:3. 31. (30:53) Granlund (Puljujärvi, Berni) 1:4. 36. Pouliot (Berni, Ignatavicius) 1:5. 39. (38:22) Mottet (Hazen, Wick/Powerplaytor) 2:5. 39. (38:34) Granlund (Berni, Rutta) 2:6.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Honka; Granlund.

Ajoie: Ciaccio (41. Keller); Reunanen, Honka; Nussbaumer, Fey; Berthoud, Christe; Pouilly; Robin, Bellemare, Nättinen; Cormier, Devos, Mottet; Cavalleri, Romanenghi, Pedretti; Hazen, Wick, Schmutz.

Genève-Servette: Charlin; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Ignatavicius, Pouliot, Hischier; Miranda, Verboon, Rod; Akeson.

Bemerkungen: Ajoie ohne Kevin Bozon, Fischer, Friman, Garessus, Gauthier, Patenaude, Pilet, Sopa, Thiry und Turkulainen (alle verletzt), Genève-Servette ohne Tim Bozon, Brassard und Richard (alle verletzt). (pre/sda)

Servette setzt gegen Ajoie teilweise zum Schaulaufen an. Bild: keystone