Pius Suter entschied das Schweizer NHL-Duell für sich. Bild: www.imago-images.de

Suter Sieger im NHL-Duell gegen Kurashev + Bichsel verliert gegen Avalanche

Pius Suter ging im Schweizer NHL-Duell mit den St. Louis Blues gegen Philipp Kurashev und die San Jose Sharks als Sieger hervor. Die Blues gewannen auswärts 3:2 nach Verlängerung.

Mehr «Sport»

San Jose Sharks – St. Louis Blues 2:3

Die Niederlage schmerzt die Sharks, denn im Gegensatz zu den Blues kämpfen sie noch ernsthaft um einen Playoff-Platz. Nach drei Siegen in Serie wurde ihre Aufholjagd leicht gebremst. Kurashev bereitete das 2:2 vor und sorgte immerhin dafür, dass San Jose einen Punkt holte. Ohne Berücksichtigung der Verlustpunkte beträgt der Rückstand auf einen Playoff-Platz zwei Zähler, bei den Blues sind es dagegen 13. Noch stehen 20 Partien aus.

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 2:4

Die Vegas Golden Knights rotieren auf der Torhüterposition. Akira Schmid stand in der Nacht auf Samstag zum vierten Mal in den vergangenen zehn Partien im Tor, doch er nutzte die Chance nicht, um Werbung in eigener Sache zu machen. Bei der 2:4-Niederlage gegen Minnesota Wild kam er nur auf eine Fangquote von 83 Prozent. Zuletzt verliess Schmid Anfang Februar das Eis als Sieger.

Dallas Stars – Colorado Avalanche 4:5

Die Knights und die Wilds liegen ebenso auf Playoff-Kurs wie die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Der Solothurner verlor mit seinem Team den Spitzenkampf der Western Conference gegen die Colorado Avalanche 4:5 nach Penaltyschiessen. Damit riss die zuvor auf zehn Spiele angewachsene Siegesserie. (sda)