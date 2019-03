Langenthal gleicht Serie gegen Olten aus – Chaux-de-Fonds fehlt noch ein Sieg

Kloten wirft nach 0:6-Klatsche Trainer Rötheli raus

Kloten droht in den Playoffs der Swiss League das frühe Ausscheiden. Der EHC erlebte beim 0:6 im vierten Viertelfinalspiel zuhause gegen Langenthal ein Debakel, das den Trainer den Job gekostet hat. Nach dem Spiel teilte Kloten mit, dass André Rötheli per sofort beurlaubt werde. Weitere Informationen wurden für den Samstag in Aussicht gestellt.

Langenthals 3:1-Führung in der Best-of-7-Serie zeichnete sich vor 4507 Zuschauern im Schluefweg früh ab. Schon nach gut neun Minuten führten die …