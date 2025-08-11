sonnig20°
Connor Zilisch siegt und fällt jubelnd vom Dach – Schlüsselbein kaputt

«Zum Glück nichts Schlimmeres» – Rennfahrer fällt vom Dach und bricht sich Schlüsselbein

Immer wenn du denkst, du hast im Leben schon alles gesehen, kommt von irgendwo ein Connor Zilisch geflogen.
11.08.2025, 09:1711.08.2025, 09:43
Mehr «Sport»

Der erste Sieg ist für viele Sportler einer der schönsten. Der sechste Sieg ist zumindest für Connor Zilisch einer, der mit ganz vielen Schmerzen verbunden ist.

Der Autorennfahrer gewinnt in Watkins Glen bereits seinen sechsten Lauf in den diesjährigen Nascar Xfinity Series. Das feiert der 19-Jährige, indem er aufs Dach seines Chevrolets steigt – von wo er abstürzt. Zilisch schlägt hart auf dem Asphalt auf.

Video: twitter/@TruUKFan

Nach dem Vorfall meldete sich der junge Rennfahrer bei allen, die sich Sorgen um ihn gemacht hatten. «Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, ich bin nun aus dem Spital entlassen worden und es geht mir schon wieder besser», schrieb der Amerikaner aus North Carolina.

«Glücklicherweise haben die Scans gezeigt, dass mit meinem Kopf alles in Ordnung ist. Ich habe bloss ein gebrochenes Schlüsselbein.» Zilisch dankte den Rettungssanitätern für ihren Einsatz und zeigte sich darüber erleichtert, dass das Missgeschick nicht zu grösseren Verletzungen geführt hatte.

Wann Zilisch nach dem Schlüsselbeinbruch wieder ins Cockpit sitzen kann, ist noch unklar. Der Unfall hatte sich am Samstag ereignet, am Sonntag beim zweiten Rennen gab er mit dem Arm in einer Schlinge ein Interview. «Ich war ausgerutscht, weil meine Crew mit Wasser spritzte», sagte er.

Connor Zilisch gilt in der US-Rennszene als zukünftiger Star. Es wird erwartet, dass er in der nächsten Saison in der höchsten Nascar-Stufe antreten wird. (ram)

