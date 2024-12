Damit du kein Spiel verpasst – alle Infos zum Spengler Cup 2024

In der zweiten Phase des Turniers spielen die Sieger der Qualifikationsrunde ein Halbfinalspiel gegen die Sieger der Viertelfinalspiele, um die beiden Finalisten zu ermitteln. So hat jede Mannschaft mindestens drei Spiele innert fünf Tagen oder maximal fünf Spiele innert sechs Tagen zu absolvieren.

In der ersten Phase des Tuniers spielen alle Mannschaften eine Qualifikationsrunde in zwei Gruppen (Round Robin – jedes Gruppenmitglied spielt gegeneinander). Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften jeder Gruppe spielen dann ein Viertelfinalspiel (Spiel 7 & 8), um die Halbfinalisten zu ermitteln.

Zum Ende des Jahres wird in Davos noch einmal Eishockey gespielt. Am Stephanstag beginnt der Spengler Cup. Titelverteidiger ist der HC Davos. Die Bündner konnten das Turnier 2023 zum 16. Mal gewinnen.

Haftbefehl: Magdeburg-Amokfahrer muss in Untersuchungshaft – Mordermittlung läuft an

Lindsey Vonn nach Comeback: «Es wurde viel Quatsch geredet, aber das ist mir scheissegal»

Das Comeback von Lindsey Vonn im Ski-Weltcup ist geglückt. So viel kann man definitiv sagen. «Es war so geil», erklärte die 40-jährige US-Amerikanerin nach dem Super-G in St.Moritz und fügte an: «Ich habe so viel Spass gehabt.»