Der SCB ist weiterhin in guter Form. Bild: keystone

Ein Spiel der Trends: Der SCB führt Siegesserie fort, nächste Pleite für die Lakers

Der SC Bern bezwingt die Rapperswil-Jona Lakers 4:2 und feiert den vierten Sieg in Serie. Für die St. Galler ist es die fünfte Niederlage hintereinander.

Bern – Rapperswil 4:2

Nachdem die Berner vier Partien in Folge ohne Powerplay-Tor geblieben waren, nutzten sie diesmal gleich die erste Chance in Überzahl. Marc Marchon stand nach einem Abpraller des Rapperswiler Torhüters Ivars Punnenovs goldrichtig und brachte die Gastgeber in der 25. Minute zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung. 32 Sekunden vor der zweiten Pause erhöhte Waltteri Merelä mit einem Ablenker auf 3:1. Es war für den Finnen der 14. Treffer in der laufenden Meisterschaft.

Im letzten Drittel kontrollierten die Berner die Partie zunächst, ehe sie in der 56. Minute einen Shorthander durch Viktor Rask kassierten. Danach konnte sich der SCB bei dem nach der Saison zu Ambri-Piotta wechselnden Goalie Philip Wüthrich bedanken, dass nicht noch das 3:3 fiel. In der 59. Minute rettete er mirakulös gegen Pontus Aberg, kurz darauf brachte auch Jonas Taibel aus bester Position den Puck nicht am 27-Jährigen vorbei. 47,9 Sekunden vor dem Ende machte der Berner Topskorer Austin Czarnik mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Somit revanchierte sich der SCB für die 1:2-Auswärtsniederlage im ersten Saisonduell gegen die Lakers, die weiterhin Tabellen-11. sind.

Die Lakers befinden sich weiterhin im Tief. Bild: keystone

Bern - Rapperswil-Jona Lakers 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

16'843 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Stalder/Duc.

Tore: 10. Füllemann (Ritzmann, Sablatnig) 1:0. 12. Jensen (Aberg, Rask) 1:1. 26. Marchon (Baumgartner, Lehmann/Powerplaytor) 2:1. 40. (39:18) Merelä (Loeffel, Czarnik) 3:1. 56. Rask (Holm/Unterzahltor!) 3:2. 60. (59:13) Czarnik (Merelä, Untersander) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Czarnik; Strömwall.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Loeffel, Klok; Vermin, Kindschi; Füllemann; Kahun, Czarnik, Ejdsell; Merelä, Baumgartner, Lehmann; Graf, Bader, Marchon; Schild, Ritzmann, Simon Moser; Sablatnig.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Maier, Holm; Capaul, Jelovac; Baragano, Nardella; Gerber; Strömwall, Moy, Wetter; Hofer, Taibel, Alge; Aberg, Rask, Jensen; Wick, Dünner, Zangger; Hornecker.

Bemerkungen: Bern ohne Kreis, Lindholm, Scherwey (alle verletzt) und Reideborn (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Djuse, Lammer und Larsson (alle verletzt). Rapperswil-Jona Lakers von 58:32 bis 59:13 ohne Torhüter. (abu/sda)

