Ein «Gottéron-Saurier» für den meisterlichen SCB? Nichts ist unmöglich

Gottéron verlängert den Vertrag mit Vize-Verteidigungsminister Raphael Diaz nicht mehr. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass der zweifache WM-Silberheld seine Karriere um ein Jahr bei einem prominenten Klub verlängern wird: beim SC Bern.

Klaus Zaugg Folge mir

Über 200 NHL-Partien. Mehr als 900 Spiele in unserer höchsten Liga. 134 Länderspiele, davon 56 bei einer WM und zweimal (2013, 2018) im WM-Final und 2021 Meister mit Zug: Raphael Diaz ist wahrlich ein Titan unseres Hockeys. Noch immer schultert er bei Gottéron am meisten Eiszeit von allen Verteidigern mit Schweizer Pass. Soeben hat er beim Sieg in Lugano (5:3) 19:59 Minuten Eiszeit geschultert und auch im Powerplay- und Boxplay ausgeholfen. Es gibt nur ein Problem: Er wird im Januar schon 39. Deshalb verlängert Gottérons Sportdirektor Gerd Zenhäusern den Vertrag mit Raphael Diaz nicht mehr.

Gaëtan Voisard ist der Agent des «Gottéron-Sauriers». Er hat nun den Auftrag, für seinen Klienten einen neuen Arbeitgeber für nächste Saison zu finden. «Es gibt ein paar Anfragen», sagt der schlitzohrige Jurassier. «Von den Lakers, von Servette und von Ambri. Aber noch nichts Konkretes.» Weil er kein Schnuri ist und keine Interna preisgibt, verschweigt er wohlweislich den interessantesten Interessenten: den SC Bern.

Obersportchef Martin Plüss und Untersportchef Patrik Bärtschi sind daran, ein neues SCB-Meisterteam zu basteln. Da einige der Besten nicht mehr unter Trainer Jussi Tapola arbeiten wollen (u. a. Patrik Nemeth, Austin Czarnik, Philip Wüthrich), sind der Ober- und Untersportchef dazu verurteilt, nach den Wünschen von Jussi Tapola neue Spieler zu verpflichten. Sie müssen arbeiten.

Wer Meister werden will, braucht erfahrene Verteidiger. Ray Bourque krönte seine Karriere im Alter von 41 Jahren mit dem Stanley Cup bei den Colorado Avalanche. Scott Stevens war bei seinem letzten Stanley Cup-Triumph mit New Jersey 39. Chris Chelios ist im Frühjahr 2008 in Detroit im Alter von 45 Jahren der bisher älteste Stanley-Cup-Sieger geworden. Also kann Raphael Diaz nächste Saison und im Frühjahr 2026 auch im Alter von 40 Jahren noch einmal Schweizer Meister werden.

Raphael Diaz gegen Klotens Mischa Ramel. Bild: keystone

Raphael Diaz für ein letztes Hurra seiner formidablen Karriere nächste Saison zum SCB? Das ist keineswegs ausgeschlossen. Martin Plüss und Patrik Bärtschi haben in diesen Tagen eingehend mit allerlei Gewährsleuten hosentelefoniert und sich noch einmal eingehend über die Qualitäten, über Schwächen und Stärken von Raphael Diaz erkundigt. Offenbar sind die Auskünfte, die sie erhalten haben, überaus positiv.

Wie gut ist Raphael Diaz noch? Die Frage geht an einen absolut neutralen, unvoreingenommenen und fachlich höchst qualifizierten Fachmann: An Christian Dubé, den im letzten Frühjahr abgesetzten Sportdirektor Gottérons, der einst Raphael Diaz im Sommer 2021 von Zug nach Fribourg geholt hat.

Also: Ist Raphael Diaz auch nächste Saison nach wie vor ein Verteidiger für unsere höchste Liga? Würden Sie, wären Sie immer noch Sportdirektor bei Gottéron, den Vertrag verlängern?



«Das kommt natürlich darauf an, welche Verteidiger sonst noch unter Vertrag stehen. Er ist nach wie vor ein Verteidiger, der jeder Mannschaft in der Liga helfen kann. Er ist topfit, selten verletzt, ein Spieler mit einer tadellosen Einstellung und kann jede Rolle auch im Powerplay oder im Boxplay übernehmen. Wie schon gesagt: Es hängt davon ab, welche Plätze in einem Team noch offen sind. Aber ich sehe Raphael Diaz auch nächste Saison in einer wichtigen Rolle in jedem NL-Team. Auf und neben dem Eis.» Christian Dubé

Nun wissen wir, dass Raphael Diaz seine Karriere um eine weitere Saison verlängern möchte, dass ihn sein ehemaliger Trainer und Sportchef Christian Dubé hoch einschätzt und dass der SCB Ober- und Untersportchef in der Liga herumtelefonieren, um Referenzen über Raphael Diaz einzuholen. Wenn nun Gaëtan Voisard für seinen prominenten Klienten bloss eine Karriere-Verlängerung bei Ambri oder den Lakers herausholen kann, dann hat er versagt. Punkt.

Raphael Diaz wie Ray Bourque, Scott Stevens oder Chris Chelios? Alles hängt nun davon ab, was SCB-Trainer Jussi Tapola von Raphael Diaz hält. Der SCB-Ober- und der -Untersportchef bauen ihr Team für die nächste Saison bedingungslos und blindlings nach den Wünschen ihres Trainers. Das ist nicht ohne Risiko. Aber wird uns garantiert noch viel Unterhaltung bescheren.

PS: Christian Dubé hat die Möglichkeit, Trainer bei Ajoie zu werden, nicht wahrgenommen. Aber bei einem Anruf aus Lugano wird er nicht nein sagen.