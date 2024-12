Fiala mit Tor und Assist der Matchwinner – sonst nur Pleiten für die Schweizer

Janis Moser und die Tampa Bay Lightning starteten gegen die Toronto Maple Leafs nach einem 0:4-Rückstand eine Aufholjagd und kamen auf 3:4 heran, verloren aber letztlich 3:5. Etwas bedenklich für den Bieler Verteidiger: mit knapp zwölf Minuten Eiszeit spielte er in dieser Partie so wenig wie noch nie in dieser Saison.

Das Heimteam, bei dem Hischier sein 15. Saisontor erzielte und Meier zwei Assistpunkte sammelte, kam zwar noch zum Anschlusstreffer, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Damit gaben die Devils auch die Tabellenführung in der Metropolitan Division an die Capitals ab.

0:1, 2:1, 2:4, 4:4: Das Spiel in Newark wogte hin und her. Die Entscheidung fiel, als den Gästen im letzten Drittel innerhalb von zehn Sekunden ein Doppelschlag gelang. Beim zweiten Treffer riskierte Devils-Goalie Jake Allen hinter seinem Tor zu viel und verlor den Puck, Pierre-Luc Dubois von den Capitals stand vor dem leeren Gehäuse und schoss sein Team zum Sieg.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Besser könnte es für Arne Slot bei Liverpool bisher gar nicht laufen. Dabei übernahm der 46-jährige Niederländer eine enorm schwierige Aufgabe. Auch dank des Einflusses von Pep Guardiola erledigt er diese mit Bravour.

Um diese Aufgabe haben ihn wenig beneidet. Im Sommer trat Arne Slot die Nachfolge von Überfigur Jürgen Klopp, dem in Liverpool wie bei all seinen vorherigen Stationen die Herzen nur so zuflogen, an. Der Deutsche wurde Meister und Champions-League-Sieger mit den Reds, hatte nach knapp neun Jahren an der Merseyside aber keine Energie mehr. Der nächste Trainer bei Liverpool kann nur verlieren, war die eingängige Meinung. Doch das war ein Irrtum.