Sorgte mit seinem 3:1 für die Entscheidung: Ludvig Johnson. Bild: fxp-fr-sda-rtp

U20-Nati ringt Kasachstan nieder und trifft im Viertelfinal auf die USA

Mehr «Sport»

An der Eishockey-U20-Weltmeisterschaft in Ottawa erreichen die Schweizer im letzten Moment die Viertelfinals. Gegen Kasachstan gewinnen die Schweizer 3:1.

Die Schweizer dominierten die Partie deutlich. Das Team von Junioren-Nationalcoach Marcel Jenni liess bloss vier kasachische Torschüsse pro Drittel zu. Kasachstans Goalie Wladimir Nikitin (32 Paraden) sorgte aber dafür, dass die Schweizer lange um den Sieg bangen mussten.

Powerplay-Tore von Simon Meier nach nur 101 Sekunden (zum 1:0) und Ludvig Johnson in der 50. Minute (3:1) stellten den Schweizer Sieg letztlich sicher. Robin Antenen hatte dazwischen die Schweiz zum zweiten Mal in Führung gebracht (38.). Antenen und Johnson entstammen dem Nachwuchs des EV Zug, Meier spielt in Nordamerika.

In den Viertelfinals treffen die Schweizer auf die USA. Die Amerikaner schlugen zum Abschluss der Vorrunde den Gastgeber Kanada 4:1. Gegen die USA wird der Schweiz am Donnerstag (20.30 Uhr Schweizer Zeit) die Rolle der klaren Aussenseiterin gehören.

Kasachstan, das am Vortag in den letzten fünf Minuten und während einer Fünfminutenstrafe in Unterzahl gegen die Slowakei ein 2:4 aufgeholt hatte (!), muss gegen Deutschland das Abstiegs-Playoff bestreiten.

Kasachstan – Schweiz 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Ottawa. - 2900 Zuschauer. - SR Campbell/Frandsen (CAN/DEN), Briganti/Hynek (USA/CZE).

Tore: 2. Simon Meier (Schneller, Johnson/Ausschluss Reschetko) 0:1. 7. Lyapunow (Ruslanuly, Orassow) 1:1. 38. Antenen 1:2. 49. Johnson (Simon Meier, Schneller/Ausschluss Beisembajew) 1:3.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Kasachstan, 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Schweiz: Kirsch; Bünzli, Muggli; Rhyn, Johnson; Sansonnens, Schneller; Häfliger; Jonah Neuenschwander, Dorthe, Graf; Gredig, Antenen, Kaderli; Braillard, Endo Meier, Simon Meier; Reber, Rafael Meier, Steiner; Wey.

Bemerkungen: Schweiz ohne Elijah Neuenschwander (Ersatztorhüter), Balestra, Gruber und Huet (alle überzählig). (dab/ram/sda)