Sie alle könnten locker die Väter einiger WM-Teilnehmer sein. Doman Kristof Szongoth aus Ungarn erblickte am 8. Juni 2008 das Licht der Welt. Mit erst 16 Jahren tritt er schon bei der WM der «Grossen» an. Der Center, der in der finnischen U20-Meisterschaft bei KooKoo spielt, ist der jüngste Teilnehmer einer A-Weltmeisterschaft seit 76 Jahren.

Am 14. September feiert Andres Ambühl seinen 42. Geburtstag. Der Schweizer ist der älteste Spieler in Herning und Stockholm. Den 40. Geburtstag ebenfalls schon hinter sich haben die kanadische Goalie-Legende Marc-André Fleury und der Franzose Pierre-Édouard Bellemare.

Die zweitmeisten WM-Spiele hat der Deutsche Udo Kiessling mit 119 Partien auf dem Konto. Von den aktiven Spielern kommt der in der Schweiz bestens bekannte Roman Cervenka mit 97 Spielen Ambühl am nächsten. Da er auch schon 39 Jahre alt ist, wird er den Bündner wohl kaum mehr einholen.

Mit 141 Partien ist Andres Ambühl der Rekordspieler bei Eishockey-Weltmeisterschaften. Der 41-jährige Davoser bestreitet an der WM in Dänemark und Schweden das 20. und letzte Turnier seiner erfolgreichen Karriere.

ManUtd im Final gegen die Spurs – Rodriguez und Betis fordern Chelsea

In der Europa League kommt es wie erwartet zu einem englischen Final. Sowohl Manchester United als auch Tottenham nutzen in den Rückspielen der Halbfinals die gute Ausgangslage.

Manchester United bezwang Athletic Bilbao nach dem 3:0 eine Woche zuvor auch im heimischen Old Trafford, und zwar 4:1. Trotz des klaren Resultats mussten die Fans der Engländer etwas zittern. Mikel Jauregizar brachte die Gäste in der 31. Minute mit einem herrlichen Weitschuss in Führung. In der 43. Minute hatte Alejandro Garnacho die grosse Chance zum 1:1, als er allein auf Bilbaos Goalie Julen Agirrezabala loszog, doch traf er das Tor nicht.