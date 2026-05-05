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Champions League: Arsenal gewinnt gegen Atlético Madrid und ist im Final

Arsenal&#039;s Bukayo Saka celebrates after scoring the opening goal during a Champions League semifinal, second leg, soccer match between Arsenal FC and Atletico Madrid in London, Tuesday, May 5, 202 ...
Bukayo Saka erzielte im Rückspiel den einzigen Treffer.Bild: keystone

Arsenal schlägt Atlético Madrid und steht erstmals seit 2006 im Champions-League-Final

Arsenal heisst der erste Finalist dieser Champions-League-Kampagne. Die Londoner setzen sich gegen Atlético Madrid im Rückspiel mit 1:0 durch und stehen zum zweiten Mal nach 2006 im Endspiel der Königsklasse.
05.05.2026, 20:5705.05.2026, 23:23

Im Vorjahr blieb Arsenal im Halbfinal am späteren Sieger Paris Saint-Germain hängen. Nun sind die Gunners noch einen Schritt vom ganz grossen Wurf entfernt, den sie vor 20 Jahren im Stade de France gegen den FC Barcelona verpassten (1:2).

Der Treffer von Bukayo Saka.Video: SRF

Die Zuschauer in London bekamen wie schon jene beim 1:1 in Madrid in der Vorwoche ein intensives, aber oft unspektakuläres Spiel mit wenigen Torraumszenen zu sehen. Bukayo Saka brachte die Gunners mit dem zweiten Schuss aufs Tor kurz vor der Pause in Führung. Der englische Nationalspieler schaltete nach einem Abpraller von Goalie Jan Oblak schneller als die Verteidiger von Atlético und drückte den Ball über die Linie.

Mit dem Rücken zur Wand drehten die Gäste in der zweiten Halbzeit auf. Ein Tor wollte den Colchoneros, die den dritten Einzug in den Final nach 2014 und 2016 anstrebten, aber nicht gelingen. Die grösste Chance bot sich Giuliano Simeone. Der Sohn von Trainer Diego Simeone hatte Arsenals Goalie David Raya in der 51. Spielminute bereits umkurvt, wurde beim Abschluss aber noch entscheidend von Gabriel gestört.

Giuliano Simeone fast mit dem Ausgleichstreffer.Video: SRF

Arsenal auf der anderen Seite vergab die Siegsicherung 25 Minuten vor dem Ende in Person von Viktor Gyökeres leichtfertig. Der schwedische Stürmer konnte eine perfekte Hereingabe von Piero Hincapié nicht wunschgemäss verarbeiten und schoss den Ball aus elf Metern über das Tor. Der Fehlschuss des 27-Jährigen blieb ohne Folgen für das Team von Mikel Arteta.

Am 30. Mai in Budapest wird der Gegner Bayern München oder Paris Saint-Germain heissen, wobei der Titelverteidiger aus der französischen Hauptstadt nach dem 5:4-Sieg im Hinspiel mit einem kleinen Polster nach München reist.

Schwierig wird das Unterfangen erster Titel in der Königsklasse für Arsenal ohnehin: Wie eingangs erwähnt scheiterten die Gunners im Vorjahr an PSG. Gegen die Bayern verloren die Engländer sämtliche fünf K.o.-Runden-Duelle in der Champions League.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Arsenal - Atlético Madrid 1:0 (1:0)
SR Siebert.
Tor: 44. Saka 1:0.
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori (58. Hincapié); Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi); Saka (58. Madueke), Eze (59. Ödegaard), Trossard (83. Gabriel Martinelli); Gyökeres.
Atlético Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand (57. Molina), Hancko, Ruggeri; Simeone (57. Sörloth), Llorente, Koke, Lookman (57. Cardoso); Griezmann (66. Baena), Alvarez (66. Almada).
Verwarnungen: 81. Pubill, 95. Arrizabalaga, 95. Koke. (riz/sda)

«Wenn Arsenal da gewinnt, wird es Meister»: So wird der englische Titelkampf entschieden
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