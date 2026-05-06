Ihn dürfte Toronto im NHL-Draft an erster Stelle wählen: Gavin McKenna. Bild: www.imago-images.de

Maple Leafs im Glück – dieses Riesentalent kann sich Toronto nun mit dem 1. Pick holen

Die Toronto Maple Leafs bekamen in der Draft-Lotterie der NHL den 1. Pick zugelost. Dies kommt der kanadischen Franchise, die sich in einer tiefen Krise befindet, gerade recht. Denn mit Gavin McKenna ist ein sehr grosses Talent zu haben.

Niklas Helbling Folge mir

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Die Toronto Maple Leafs dürfen jubeln. Nach der sehr enttäuschenden Saison, in der sie das zweitschlechteste Team der Eastern Conference und das fünftschlechteste Team der gesamten NHL waren, werden die Kanadier mit dem 1. Pick im Draft belohnt. Dies hat die Lotterie ergeben, in welcher die Rechte auf die ersten beiden Picks verlost werden. Je schlechter ein Team in der Regular Season war, desto höher sind die Chancen auf einen der Top-Picks. Jedoch können nur die elf schlechtesten Teams den 1. Pick erhalten. Die Maple Leafs waren dabei gleich doppelt im Glück.

Obwohl sie nur die fünfthöchste Chance (8,5 Prozent) auf den 1. Pick hatten, erhalten sie am 26. Juni den Jackpot: Supertalent Gavin McKenna. Dazu kommt, dass sie ihren Pick an die Boston Bruins hätten abgeben müssen, wäre dieser nicht in den Top 5 gelandet – dies war Teil des Trades für Brandon Carlo, der 2025 von Boston über die Grenze wechselte.

Das macht McKenna zum Toptalent

Doch durch das Losglück darf sich Toronto, das trotz Stars wie US-Olympiaheld Auston Matthews oder William Nylander einen brutalen Absturz hinter sich hat und schon vor der schwachen letzten Saison in den Playoffs stets hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, nun auf Gavin McKenna freuen. Der 18-jährige Kanadier gilt als eines der grössten Eishockeytalente der letzten Jahre. In seiner einzigen Saison am US-College Penn State erzielte er in 35 Spielen 15 Tore und 36 Assists, im Jahr davor kam er in der kanadischen Juniorenliga WHL auf 129 Skorerpunkte (41 Tore, 88 Assists) in 56 Partien für die Medicine Hat Tigers. Beim Bronzegewinn an der U20-WM um den Jahreswechsel traf er in sieben Spielen viermal und bereitete zehn Treffer vor.

Der 1,83 m grosse Flügel überzeugte seine Trainer mit seiner Spielintelligenz und der Übersicht. Seine technischen Fähigkeiten mit dem Puck sowie seine Kreativität springen selbst Fans sofort ins Auge. Nach anfänglicher Kritik während der letzten Saison verbesserte er auch seine Defensivarbeit und wurde nun von einem Teamverantwortlichen aus der NHL gegenüber ESPN gelobt: «Er hat sein Spiel enorm verbessert. Er spielte gegen fünf bis sieben Jahre ältere Gegner und wurde auch ohne Puck deutlich besser. Er ist in meinen Augen der beste Spieler im Draft.»

Hier gibt es einige McKenna-Highlights.

Hängige Klage gegen McKenna

Dies sehen auch die meisten Experten so. Daran ändert auch der Vorfall von Ende Januar nichts. McKenna habe einen 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser operiert werden musste, erklärte die Polizei damals. Das Eishockey-Talent wurde erst wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt, ihm drohten bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Klage wurde nach Betrachten von Videoaufnahmen jedoch von einer Straftat auf eine Ordnungswidrigkeit reduziert. McKenna habe nicht mit der Absicht, schwere Körperverletzungen zu verursachen, gehandelt. Das Verfahren läuft noch, die NHL-Scouts machen sich deshalb aber keine Sorgen. «Ich halte das nicht für eine grosse Sache, die seine Chancen im Draft in irgendeiner Weise beeinflussen würde», sagte einer gegenüber ESPN.

Als Alternative an erster Stelle wird vor allem Ivar Stenberg ins Spiel gebracht. Der 18-jährige Schwede glänzte gegen Profis in seiner Heimat mit elf Toren und 22 Assists in 43 Spielen für Frölunda. Die besten Verteidiger im Draft seien gemäss einem Draftexperten von nhl.com Chase Reid, Carson Carels, Keaton Verhoeff, Daxon Rudolph und Alberts Smits. Sie dürften ebenfalls früh im Draft gepickt werden.

Die Draft-Reihenfolge in der 1. Runde

Toronto Maple Leafs San Jose Sharks Vancouver Canucks Chicago Blackhawks New York Rangers Calgary Flames Seattle Kraken Winnipeg Jets Florida Panthers Nashville Predators St. Louis Blues New Jersey Devils New York Islanders Columbus Blue Jackets St. Louis Blues (von Detroit) Washington Capitals

Die Reihenfolge der Picks 17 bis 32 wird durch die Ergebnisse der Playoffs bestimmt.

Schweizer fällt in den Vorhersagen

Vor der Saison galt der Schweizer Lars Steiner als potenzieller Erstrundenpick. Trotz einer weiteren starken Saison in der kanadischen Juniorenliga QMJHL (30 Tore, 25 Assists in 44 Spielen) ist der 18-jährige Flügel in den Ranglisten mehrerer Draftexperten aus den Top 32 gefallen und dürfte frühestens in der zweiten Runde zum Thema werden. In der nächsten Saison spielt Steiner für seinen Heimatklub Davos in der National League, wo er sich weiterentwickeln will, bevor er in die NHL wechselt.

Lars Steiner kehrt vorerst zum HC Davos zurück. Bild: keystone

Der NHL-Draft findet am Freitag, 26. Juni, und am Samstag, 27. Juni, statt.