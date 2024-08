Star-Stürmer Johnny Gaudreau sowie sein Bruder Matthew sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Bild: keystone

NHL-Star Johnny Gaudreau bei Verkehrsunfall gestorben

Schocknachricht für die Columbus Blue Jackets und die gesamte Eishockey-Familie: Star-Stürmer Johnny Gaudreau (31) sowie sein Bruder Matthew (29) sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die NHL und die Columbus Blue Jackets bestätigten am Freitagnachmittag eine Meldung, die bereits seit Donnerstagnacht gerüchteweise kursierte.

Berichten zufolge sollen der 31-jährige Johnny Gaudreau und sein Bruder am Donnerstagabend in ihrer Heimat in Oldmans Township, New Jersey mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein, als sie von einem Motorfahrzeug erfasst wurden. US-Medien schreiben, dass der Lenker des Fahrzeugs alkoholisiert war. Besonders tragisch: Am Freitag wäre demnach die Hochzeit ihrer Schwester angestanden.

Schock in der NHL sitzt tief

«Die NHL-Familie ist schockiert und zutiefst betrübt über den tragischen Tod von Johnny Gaudreau und seines Bruders Matthew», schreibt NHL-Commissioner Gary Bettman.

«Johnnys ansteckende Begeisterung für das Spiel und seine herausragenden Fähigkeiten auf dem Eis brachten ihm den Spitznamen ‹Johnny Hockey› ein. Er war aber mehr als nur ein hervorragender Eishockeyspieler: Er war ein liebevoller Vater und geliebter Ehemann, Sohn, Bruder und Mannschaftskamerad, der sich bei allen Menschen beliebt machte, die das Glück hatten, seinen Weg zu kreuzen.» Gary Bettman, NHL-Commissioner

Auch die Blue Jackets äussern sich in einem Statement auf X. Dort heisst es unter anderem:

«Johnny war nicht nur ein guter Hockespieler, sondern vor allem ein liebender Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund. Er spielte das Spiel mit grosser Freude, die jeder gespürt hat, wenn man ihm auf dem Feld zugesehen hat.»

Gaudreau, auch «Johnny Hockey» genannt, begann seine NHL-Karriere bei den Calgary Flames, wo er insgesamt acht Saisons absolvierte. Im Sommer 2022, nach seiner besten Saison mit 40 Toren und 75 Assists in 82 Spielen bei Calgary, wechselte er überraschend zu den Columbus Blue Jackets. Insgesamt kam der US-Amerikaner auf 763 NHL-Spiele, in denen er 243 Tore schoss und 500 Assists gab. (abu/ome)