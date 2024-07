Transfer geplatzt: Kalle Kossila doch nicht zum SCB – nun kommt ein Center aus der NHL

Austin Czarnik (21) spielte unter anderem für die Detroit Red Wings. Bild: keystone

Der SC Bern teilt mit, dass der Transfer von Kalle Kossila nicht zustande kommt. Gleichzeitig gibt er die Verpflichtung von Austin Czarnik bekannt. Der Amerikaner erhält einen Einjahresvertrag.

Der 31-jährige Czarnik spielte in der NHL unter anderem für die Boston Bruins, Calgary Flames, New York Islanders und Seattle Kraken. In den vergangenen zwei Saisons lief der Center für die Detroit Red Wings und deren Farmteam Grand Rapids Griffins auf.

Der kürzlich angekündigte Transfer des Finnen Kalle Kossila vom schwedischen Klub Växjö Lakers wird aufgrund nicht bestandener Checks nicht vollzogen. Detaillierte Informationen gab der SC Bern nicht preis. (sda)