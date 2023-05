Der grosse Entscheid: «Going for Gold» 2026, mit oder ohne Patrick Fischer?

Der grosse Entscheid: «Going for Gold» 2026, mit oder ohne Patrick Fischer?

* Bericht folgt in Kürze *

Das kleine Lettland holt an der Eishockey-Weltmeisterschaft sensationell seine erste WM-Medaille. Im finnischen Tampere gewinnen die Letten das Spiel um Bronze gegen die USA 4:3 nach Verlängerung.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Riesiges Datenleck bei Tesla nährt Zweifel an Musks grösstem Versprechen

So schützen sich junge Frauen heutzutage vor Belästigung

Die Wahllokale in der Türkei sind geschlossen +++ Beobachter melden Unregelmässigkeiten

Was passiert, wenn es der BVB doch noch versaut

Zehnmal in Folge ist Bayern in der Bundesliga Meister geworden. Nun steht Borussia Dortmund kurz davor, die Münchner Dominanz zu durchbrechen. Was geschieht, wenn es doch anders kommt.

Morgen Samstag ist der Showdown in der Bundesliga. Um 15.30 Uhr spielen sowohl Leader Borussia Dortmund (gegen Mainz) als auch Verfolger Bayern (in Köln). «FiveThirtyEight» rechnet dem BVB eine Meisterchance von 82 Prozent zu. Bei einem Sieg ist Dortmund sicher Erster, gewinnt das Team von Edin Terzic nicht und siegen die Bayern gleichzeitig, geht der Titel zum elften Mal in Folge nach München.