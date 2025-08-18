Gemobbte Skye Stout trifft bei ihrem Debüt sofort

Die Meldung machte am Wochenende in Windeseile die Runde: Der Kilmarnock FC musste die Vertragsankündigung mit der 16-jährigen Nachwuchsspielerin Skye Stout wieder löschen. Der Grund: Stout leidet an starker Akne im Gesicht und wurde deshalb – vorwiegend von männlichen Usern – in den sozialen Medien gemobbt und angefeindet.

Nachdem der Vorfall von der Organisation Grassroots geteilt wurde, erfuhr Stout doch noch eine Welle von Solidarität und Unterstützung. In Grossbritannien und darüber hinaus liessen Fussballer – darunter Jamie Carragher, Ally McCoist oder auch der FC St.Gallen – der Nachwuchsspielerin Nachrichten zukommen.

Die 16-Jährige selbst gab ihre Antwort auf dem Platz. Am Sonntag kam Stout gegen St.Johnstone gleich zu ihrem Debüt in der zweithöchsten schottischen Frauenliga. Sie stand von Beginn weg auf dem Platz und in der 37. Minute versenkte die Mittelfeldspielerin sogleich einen direkten Freistoss vom Strafraumrand zum zwischenzeitlichen 4:0 für Kilmarnock. Davor hatte sie bereits den entscheidenden Pass vor dem 3:0 durch ihre Teamkollegin Cara Gray gespielt.

Und die junge Fussballerin wurde in den sozialen Medien erneut zum Gespräch – doch dieses Mal war der Tenor deutlich positiver. Ein Fan schrieb: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute eine beliebtere Torschützin geben wird. Das ist eine Art, die Hater ruhig zu stellen.» Ein anderer meinte: «Das war das einzige, worauf ich an diesem Wochenende hoffte.» Auch der schottische Fussballer Craig Bryson, der früher selbst bei Kimarnock spielte, gratulierte Stout zu ihrem erfolgreichen Einstand.

Am Ende feierten Stout, die in der 62. Minute ausgewechselt wurde, und ihre Teamkolleginnen einen 6:2-Heimsieg zum Saisonauftakt. Ein von A bis Z gelungenes Debüt. (abu)